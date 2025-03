El SUP critica la dieta de 61 euros diarios a los policías nacionales destinados a El Hierro: "No se puede vivir"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias, Marcos Santiago, ha dicho este miércoles que es "ridículo" que la Administración General del Estado otorgue una dieta diaria de 61 euros a los agentes destinados a El Hierro para hacer frente al repunte de la inmigración en la isla, cifra que está congelada desde 2002.

"No se puede vivir", ha comentado en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, recogido por Europa Press, en el que señala que muchos agentes "se tienen que ir buscando la vida" y a veces se benefician de que los caseros les dan algunos precios "más o menos asequibles" para alquilar una vivienda porque saben que están de servicio en la isla.

Ha comentado que están "obligados" a hacer el traslado aunque "se pierda dinero" porque si no, se aplica el régimen disciplinario, y aunque siempre se intenta que haya voluntarios, si hay una investigación abierta de extranjería hay que ir "sí o sí".

Santiago ha pedido también una comisaría fija en la isla dado que la inmigración en El Hierro "ya es estructural", tras dos años de llegada ininterrumpida de cayucos, de ahí que sea necesario crear un grupo de trabajo fijo de extranjería.

"El Ministerio de Interior siempre piensa que esto es una cosa puntual, que esto en algún momento va a acabar, pero hay que recordar que las primeras pateras que llegaron a la isla de Fuerteventura llegaron en 1994, o sea, ya llevamos ahora mismo 30 años, y no han parado de llegar pateras y cayucos al archipiélago canario", ha destacado.

Ha señalado que en El Hierro hay unos 40 agentes que vienen desde Tenerife y sin crear "alarmismo ni nada", se puede entender que si se retiran policías se pueda generar mayor sensación de "inseguridad", sobre todo cuando empiezan los permisos de vacaciones, pero "no es real" salvo algunos "picos puntuales".

Santiago sí ha precisado que el principal efecto es la sobrecarga de turnos para los agentes porque aunque se les compensa después con días libres adicionales, dependen de la operatividad del servicio y no se pueden escoger a libre conveniencia.

"Si hay necesidades y no se puede, pues no se puede, y no es lo mismo librar un lunes o un martes que librar un sábado o domingo que puedes estar con la familia", ha destacado.