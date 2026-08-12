Suspendida la peregrinación a Candelaria (Tenerife) por senderos y montes ante el riesgo de incendio forestal - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife suspende, de forma preventiva, el tránsito de peregrinos por senderos y pistas forestales utilizados para llegar al municipio de Candelaria ante la actual situación de riesgo de incendios forestales y la elevada afluencia que tradicionalmente registran estas rutas durante la festividad de la Virgen de Candelaria. Por el contrario, recomienda utilizar el tradicional Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado (El Rosario).

La medida, adoptada por el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, tiene carácter preventivo y busca evitar aglomeraciones en zonas forestales y garantizar la seguridad de las personas durante la peregrinación para visitar la Virgen de Candelaria, según ha informado este miércoles el Cabildo en una nota.

El cierre entrará en vigor a las 18:00 horas del jueves 13 de agosto y se mantendrá hasta la finalización de la alerta por riesgo de incendios forestales decretada por el Gobierno de Canarias. La resolución tiene en cuenta tanto la evolución de las condiciones meteorológicas como la elevada afluencia que tradicionalmente registran estos caminos durante estas fechas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que se trata de una medida preventiva que se adopta en favor de la seguridad de las personas: "Sabemos lo importante que es para Tenerife esta peregrinación y el vínculo que miles de personas mantienen con la Virgen de Candelaria, por lo que nuestro objetivo es que puedan vivir estas fechas con tranquilidad, pero también con responsabilidad".

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que las condiciones actuales aconsejan evitar una concentración importante de personas en determinados espacios forestales, por lo que se ha optado por una medida temporal y preventiva que permita reducir riesgos y facilitar también el trabajo de los servicios de emergencia y de los equipos que forman parte del dispositivo especial de estas fiestas.

También se recuerda que la prevención es fundamental en una isla como Tenerife, especialmente cuando existe una alerta por riesgo de incendios. La presidenta del Cabildo ha solicitado a la ciudadanía que consulte las indicaciones vigentes, respete los cierres establecidos y utilice las alternativas habilitadas para llegar a Candelaria, con el objetivo de hacer compatible la tradición de peregrinar con la protección de las personas y el patrimonio natural.

SENDEROS Y PISTAS AFECTADAS

El cierre afecta a diez vías forestales, cinco correspondientes a los ascensos desde la ladera norte y cinco a los descensos por la ladera sur.

En la ladera norte quedan cerrados:

-Camino de los Jacobinos (Santa Úrsula) desde la pista de El Rayo hasta la Carretera TF-24

-Sendero PR TF 25 desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

-Sendero PR TF 25.2 desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas

-Sendero PR TF 25.3 desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25

-Sendero PR-TF 35.4 Aguamansa - La Crucita, desde Aguamansa hasta la carretera TF-24

En los descensos por la ladera sur quedan cerrados:

-Camino y pista de la Caldera de Pedro Gil, entre Güímar y Arafo.

-Pista de la Helechera, en Candelaria.

-Pista de los Dornajos, en Candelaria.

-Pista de El Fayal, en Candelaria.

-Pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica, en Candelaria.

El Cabildo recuerda que esta medida se adopta al amparo de la normativa que permite a la Administración gestora prohibir temporalmente el acceso o tránsito por pistas, sendas y zonas forestales cuando existan circunstancias que puedan comprometer la seguridad, entre ellas el riesgo de incendio forestal o la activación de planes de emergencia.

La peregrinación a Candelaria constituye una de las tradiciones con mayor arraigo de Tenerife. Cada año, cientos de personas parten desde distintos municipios de la Isla para acudir caminando a Candelaria y rendir homenaje a la Virgen, manteniendo una tradición que se ha transmitido durante generaciones. Entre las rutas históricas destaca el Camino Viejo de Candelaria, cuyo origen como itinerario de peregrinación se remonta a 1499.