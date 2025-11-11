Suspendidas las clases en las islas occidentales en la tarde de este miércoles por el paso de la borrasca 'Claudia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes la suspensión de clases en el turno de tarde en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro debido al paso de la borrasca 'Claudia' por el archipiélago, que ha obligado al Ejecutivo a activar la alerta por vientos y lluvia.

En el caso concreto de La Palma, la suspensión se iniciará a las 13.30 horas mientras que en Tenerife, El Hierro y La Gomera, deberá estar finalizada la actividad lectiva antes de las 15.00 horas.

La Consejería también recomienda la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares y avanza que las medidas para la jornada del jueves se estudiarán este miércoles en una nueva reunión con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil a las 11.00 horas.

En el caso de los turnos de tarde y noche, el personal de los centros educativos deberá realizar la labor docente desde sus domicilios, siempre que cuente con los medios necesarios para ello, precisa la Consejería.

En aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial, se suspenderá la actividad lectiva.

Desde la Consejería de Educación se recuerda a los equipos directivos de los centros educativos la conveniencia de aplicar medidas preventivas básicas ante fenómenos meteorológicos adversos, como la revisión y limpieza de sumideros y canaletas, el aseguramiento de elementos móviles o estructuras exteriores, y la comprobación del cierre de puertas y ventanas.

Asimismo, se recomienda informar al profesorado y al personal del centro de estas precauciones, y permanecer atentos a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.

Las medidas correspondientes a la jornada del jueves se comunicarán tras la reunión que se celebrará durante la mañana del miércoles entre integrantes de la Consejería de Educación y la Dirección General de Emergencias y de Protección Civil, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.