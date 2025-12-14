Tejeda(Gran Canaria) se disputa este domingo con Fuente del Maestre (Badajoz) la iluminación navideña de Ferrero Rocher

Archivo - Roque Bentayga visto desde el municipio de Tejeda - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Tejeda (Gran Canaria) se disputa este domingo, 14 de diciembre, con Fuente del Maestre (Badajoz) la iluminación navideña de Ferrero Rocher, con su campaña "Juntos Brillamos Más".

Ambas localidades han sido las finalistas de esta campaña, que este domingo afronta su último día de votación. El municipio que consiga más votos se convertirá en el escenario de una ceremonia de encendido de luces que se celebrará el miércoles, 17 de diciembre, y que contará con la presencia del embajador de la marca, Jesús Vázquez, según ha informado Ferrero Rocher en nota de prensa.

Fuente del Maestre es un municipio situado en la provincia extremeña de Badajoz y señalan del mismo que "más allá de ser un sitio que combina una arquitectura excepcional (ejemplificada por la Iglesia de la Candelaria)" y de la "calidad de sus productos locales, como el aceite y el vino, lo que realmente ha brillado con fuerza propia ha sido la unión inquebrantable de su gente".

Aseguran haberse "emocionado profundamente" con iniciativas "tan especiales como una original campaña de intriga protagonizada por los propios vecinos y comerciantes bajo el lema "¿Por qué la gente de la Fuente brilla más?""; o el aprovechamiento de su encendido navideño (conocido como el "Vigo Extremeño"), donde movilizaron el voto de miles de asistentes mediante proyecciones y códigos QR. Todo ello "reforzado con una iluminación dorada permanente" en el Ayuntamiento y una "constante" actividad en redes sociales.

Por su parte, de Tejeda, que se encuentra en la isla de Gran Canaria, resaltan que se trata de un municipio que es un "refugio de casas blancas y almendros, enclavado en el corazón de una caldera volcánica", y que "ha conquistado no solo por su paisaje, sino por el latido unísono de su gente".

Apuntan que los vecinos han puesto "rostro al sueño y se desató una ola de solidaridad que ha unido a toda la isla --desde figuras del Carnaval hasta municipios vecinos--", por lo que se trata de una candidatura que se ha convertido "en sentimiento compartido, que ha vestido de dorado los comercios locales y ha contagiado su emoción en cada rincón digital".

Para votar por el ganador de la final se puede hacer en la web: www.ferrerorocher.com/es/es/.