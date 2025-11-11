Telde (Gran Canaria) solicita no aparcar vehículos en los cauces de los barrancos ante la llegada de la borrasca Claudia

Archivo - Telde (Gran Canaria) desaloja 37 vehículos del barranco de Ojos de Garza ante la previsión de lluvias - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TELDE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha solicitado a la población no aparcar vehículos en los cauces de los barrancos, especialmente en Ojos de Garza y Bachilleras, ante la llegada de la borrasca Claudia.

Así lo ha informado el Consistorio, que añade que Alcaldía y las áreas de Seguridad y Servicios Municipales han activado medidas preventivas por la previsión de fuertes lluvias y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a extremar la precaución, especialmente en zonas de costa y en los cauces de barrancos.

En concreto, se pide expresamente el desalojo de vehículos estacionados en los cauces o márgenes de los barrancos de Ojos de Garza y Las Bachilleras, así como evitar el aparcamiento próximo a ellos, en especial en áreas que históricamente han registrado incidencias o inundaciones en episodios de lluvias intensas.

También se recomienda precaución en las zonas de costa, particularmente en Salinetas (en la arteria principal Américo Vespucio), La Garita, Melenara y Playa de Ojos de Garza, ante la posibilidad de oleaje y acumulación de agua.

El Ayuntamiento solicita de igual modo prestar especial atención a los puntos que podrían quedar temporalmente aislados por la crecida de los cauces, como el Caserío de Gando, Tufia y Piedra del Molino.

Finalmente, el Consistorio mantiene activo su dispositivo de seguimiento y coordinación, en contacto con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, y continuará informando a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.