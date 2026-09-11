Tellado exige a Sánchez que devuelva todos los irregulares de Ceuta y carga contra Torres por ser un "desastre único"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que devuelva a todos los irregulares que se encuentran aún en Ceuta y ha cargado contra el mando único del ministro de Política territorial y Memoria histórica, Ángel Víctor Torres, por considerarlo un "desastre único".

Tellado llamó a Sánchez el "sometido a Marruecos", dijo que "no es un presidente digno" y defendió durante un acto político en la isla canaria de Fuerteventura que el "100%" de los inmigrantes irregulares que entraron a Ceuta el pasado mes de julio debe abandonar la ciudad autónoma.

Así, alertó de que nada garantiza que lo ocurrido no vaya a repetirse en el futuro de nuevo en Ceuta, en Melilla o en Canarias y lamentó que Sánchez siga "sin hacer respetar a España, sometido a Marruecos y sin desplegar los medios suficientes para ejecutar la única medida aceptable en Ceuta: que retorne a su país de origen el 100% de los invasores"

"Si pusieran tanto empeño en vigilar la frontera como ponen en vigilar a periodistas y jueces, España sería el país más blindado del mundo", dijo sobre el Gobierno central.

EL "GETA DE LA MARETA NO LE LLEGA A LA SUELA DE LOS ZAPATOS" A VIVAS

Por contra, dijo que el PP "no va a dejar solos" a los ceutíes y puso en valor la gestión del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que Sánchez "no le llega ni a la suela de los zapatos" y al que acabó denominando como "el geta de La Mareta", por el nombre de la residencia oficial de Lanzarote donde el presidente Sánchez pasó las vacaciones este agosto.

Además, defendió que toda España ha visto los informes y los avisos que tuvo el Gobierno sobre lo que iba a ocurrir e ironizó asegurando que "los problemas de comprensión lectora no están creciendo solo en las aulas, sino también se extienden por el Consejo de Ministros".

"El Ejecutivo fue avisado de la invasión, primero, y de la pasividad de Marruecos ante la invasión, después. Y no hizo nada para frenar la invasión, primero, y sigue defendiendo a Marruecos, después. Es todo de una negligencia, una incapacidad y una deslealtad imperdonables", mantuvo.

LA "INCOMPETENCIA" DE TORRES SE EXPANDE DE CANARIAS A TODA ESPAÑA

Sobre el ministro Torres, Tellado dijo que su "mando único es un desastre único en el mundo" y lamenta que Sánchez recuperara a un presidente regional que los canarios enviaron a la oposición para "expandir" su "incompetencia por toda España".

"Pero hay una buena noticia: el tiempo de todos ellos se agota. Vamos a parar a Sánchez, a derrotarle y a tumbarle. Vamos a cambiar el Gobierno para cambiar las cosas de arriba abajo en este curso político que ahora inauguramos", remarcó.

Tellado defendió que las próximas son las elecciones "más importantes de la democracia", que "echar a Sánchez es ya cuestión de supervivencia nacional: o sobrevive él políticamente o sobrevive la democracia española tal y como la conocemos" y argumentó que Canarias es especialmente importante en esta batalla, pues es necesario recuperar el orden en las fronteras, la igualdad en el reparto de los recursos y un proyecto de futuro para todo el país.

"Hay que acabar con el trato de segunda que reciben las CCAA donde no hay separatistas aliados de Sánchez y lo haremos", incidió, para a continuación destacar que los diputados y senadores canarios "pueden ser absolutamente decisivos" en los próximos comicios generales. "Tenemos que salir a mejorar los resultados de 2023, llevando de la Vicepresidencia a la Presidencia a Manuel Domínguez y aportando una fuerza decisiva a la alternativa que vamos a llevar al Gobierno nacional. A Pedro Sánchez España le va a pasar por encima", concluyó.