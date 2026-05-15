Tenerife activará un 'fondo de contigencia' ante el impacto de la guerra de Irán en los precios de generación de agua

Archivo - Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha un sistema de seguimiento permanente del impacto económico en la isla de la guerra en Oriente Medio, una plataforma que prevé analizar de forma continua la evolución de los precios y articular medidas con datos actualizados, como será la articulación de un fondo de contigencia para minimizar el sobrecoste actual en los servicios estratégicos de la isla.

Así lo ha anunciado la presidenta Rosa Dávila, en una comparencia en un pleno extraordinario celebrado a petición del Grupo Socialista.

En su exposición este viernes de la hoja de ruta insular, Dávila ha incidido en cómo la institución insular articulará mecanismos para garantizar la cobertura presupuestaria y atender "el sobrecoste" energético que esta crisis internacional ya provoca en infraestructuras y servicios públicos en la isla, entre ellos el transporte público y las infraestructura de depuración y desalación.

"Los principales indicadores ya reflejan una primera ronda de impactos directos sobre la economía de nuestra isla, con incrementos cercanos al 40% en los precios del gasóleo, y con sobrecostes acumulados en el transporte público superiores a los 440.000 euros, una proyección que podría incluso superar los 5,9 millones de euros si esta situación se prolonga en el año", ha puntualizado Dávila.

Asimismo, ha especificado la presidenta, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife se dotará un "fondo de contigencia" para evitar que el incremento de costes se traslade a los ayuntamientos. "Queremos evitar que estos incrementos de tarifas repercutan directamente en las familias y en los tinerfeños", ha puntualizado la dirigente.

ENERGÍAS RENOVABLES

El Cabildo continuará en su apuesta por "acelerar" la implantación de energías renovables, el almacenamiento energético y comunidades energéticas locales, retos frente a los que el Cabildo contaría con la "mayor capacidad inversora" de su historia. Dávila no ha olvidado la petición al Estado de "flexibilizar" las reglas fiscales para incrementar este margen de acción.

"Necesitamos una mesa de seguimiento económico permanente entre cabildos, ayuntamientos, Gobierno canario y sectores empresariales y agentes sociales para anticipar escenarios y responder con rapidez", ha añadido Rosa Dávila, que este viernes ha planteado los "tres principios esenciales" en los que se basará el marco de acción de la institución ante la repercusión del conflicto: información precisa, actuación proporcional y coordinada y anticipación.

En cuanto al impacto de la guerra en Oriente Medio en la isla, Dávila ha recordado la vulnerabilidad especial de una "economía insular" como la de Tenerife en donde los efectos "terminan trasladándose al día a día de las familias y de las empresas", con consecuencias en su competitividad y en los costes de producción, del transporte, además de en los precios de la cesta de la compra.

LA INSULARIDAD

"Los mayores incrementos de precios se concentran actualmente en los vehículos personales, los seguros, la restauración y determinados servicios, mientras que la contención temporal de la electricidad, el gas, el transporte de pasajeros y paquetes turísticos está ayudando a moderar parcialmente el impacto", ha puntualizado Dávila, que ha advertido que el "principal riesgo" sigue siendo la dependencia del petróleo y los costes logísticos asociados a la insularidad.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Ana Salazar ha mostrado el "apoyo" de la formación a las medidas insulares que puedan articularse en un contexto internacional con consecuencias para Tenerife, y ha lamentado que el Grupo Socialista, pidiendo el pleno, haya intentado aprovechar un conflicto bélico "gravísimo" para promover "el desgaste político": "Si alguien ha demostrado falta de previsión y abandono a Canarias en esta crisis ese es el Gobierno central", ha reprochado.

Por su parte, el portavoz socialista Aarón Afonso ha lamentado que, si bien la instituciónprevé atender el "sobrecoste" detectado en servicios estratégicos, el Cabildo no establezca ayudas directas al tejido productivo y a la ciudadanía de Tenerife. "No hay ayudas al sector primario, en este caso a los agricultores, que las necesitan por el incremento de los costes en productos fertilizantes".

También ha afeado al grupo de gobierno del Cabildo tinerfeño haber "llegado al 15 de mayo sin dar paso alguno" para convocar el Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife, una decisión institucinal acordada en el pasado pleno para analizar, junto con los ayuntamientos, los efectos de la guerra en Oriente Medio.

"Abandonen la confrontación continua con el gobierno de España y tiendan la mano para alcanzar acuerdos que beneficien a los tinerfeños y tinerfeñas", ha solicitado el consejero socialista.

El Partido Popular y Coalición Canaria, a través de su portavoces José Carlos Acha y José Miguel Ruano, han defendido el plan desarrollado por el Cabildo tinerfeño, con un margen de acción que se desplegará en siete ejes estratégicos, para, en su margen competencial, generar un "alivio" en el "sobrecoste" de los servicios estratégicos sin tener ningún tipo de repercusión en la población.