Tenerife emula a Londres con 13 guaguas de doble piso que sumarán más de dos millones de plazas adicionales al año

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una de las guaguas de doble piso que entrarán en servicio en la isla

Las dos primeras entrarán en servicio en algo más de un mes para conectar la capital con la zona turística del sur e Icod de los Vinos

El Cabildo de Tenerife prosigue con su ampliación y renovación de la flota de guaguas de la compañía Titsa y se prepara para recibir las 13 guaguas de doble piso que van a potenciar el transporte público en las dos autopistas de la isla con más dos millones de plazas adicionales al año, un 44% más, en las tres líneas de mayor demanda.

En una visita realizada a la fábrica de Ayats en Girona --única que construye guaguas de dos pisos--, la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, ha detallado que los dos primeros vehículos ya están ultimados y llegarán la próxima semana a la isla, y tras un mes de trámites y matriculación, entrarán en servicio.

La idea de la corporación insular es que este tipo de vehículos se destine a las rutas con mayor ocupación tanto en la TF-1 como la TF-5, y que se corresponden con las líneas 110 y 112 --Costa Adeje y Los Cristianos-- y 108 --Icod--, que van directas hasta la capital de la isla.

Dávila ha resaltado que esta compra obedece al compromiso del Cabildo de ofrecer un "mejor servicio" de transporte público y entiende que "ya no hay excusas" para que los ciudadanos no quieran usar la guagua.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha resaltado que la construcción de las guaguas es "muy artesanal" ya que todos los vehículos "no son iguales" y se ha cumplido con la gran de demanda de Titsa, que hubiera "más plazas y espacio" para personas con movilidad reducida o que llevan animales de compañía. "Era un compromiso y se nota que están personalizadas", ha agregado.

El director comercial de Ayats, Ferrán Stoka, ha apuntado que es un "placer y un orgullo" trabajar para instituciones públicas y por ello le han enseñado a la delegación tinerfeña todo el proceso de construcción, desde el "esqueleto", hasta pasar de "cero a 100".

Ha apuntado que se construyen dos guaguas de dos pisos por semana con la "personalización" elegida por los clientes, y en el caso concreto de Titsa, fueron "insistentes" con la accesibilidad de los usuarios, y de hecho, hay "más espacio que nunca" para personas con movilidad reducida.

Asimismo ha dicho que dependiendo del modelo escogido, el coste de cada guagua de dos pisos puede oscilar entre 300.000 y un millón de euros, al tiempo que ha valorado el impacto positivo en la mejora de la fluidez del tráfico, porque retira vehículos de la vía, y en el mantenimiento de la propia compañía, pues se reduce la flota.

Con la compra de esta flota, Tenerife se sitúa a la vanguardia del transporte público en España junto a Bilbao y algunos destinos que opera la companía Alsa.

En tres años de gestión, la corporación insular ha realizado una inversión sin precedentes, superior a los 125 millones de euros, que ha permitido comprar 351 guaguas nuevas y duplicar la capacidad del servicio en 2025.

La medida llega, además, en plena expansión de Titsa, que registró en 2025 un récord de pasajeros, superando los 87 millones.

Este mismo año llegarán otras 70 guaguas nuevas y en 2027 se incorporarán al servicio otras 25 guaguas que irán destinadas a trayectos interurbanos, cinco de serán de dos pisos, con lo que la isla dispondrá de un total de 18 guaguas de doble altura circulando por sus carreteras principales.

Esta nueva flota ha supuesto una reducción de más del 7% en las emisiones de Titsa, promoviendo una movilidad más limpia y sostenible.

MODELO DE ELECTRIFICACIÓN DE TMB BARCELONA

La delegación tinerfeña también ha visitado la sede de Transportes Metropolitanos de Barcelona con el fin de conocer su modelo de electrificación de la flota y adaptarlo a la isla.

Dávila ha indicado que la isla se enfrenta al "enorme desafío" de la electrificación de las cocheras, experiencia que ya se aplica en Barcelona, y que significa "ir a un sistema completamente distinto", mucho más eficiente desde el punto de vista ambiental pues limita las emisiones de CO2.

Eulalia García ha comentado que el objetivo es "ver" el modelo de electrificación que se aplica en Barcelona, ya que Tenerife ha comenzado con una cochera y algunas guaguas, y también como gestionan su centro de control.

"Es coger un poquito la experiencia de otros y trasladarla a nuestro centro, siempre pensando en mejorar el servicio", ha indicado.

En parecidos términos se ha expresado la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, quien se lleva "ideas" del modelo de Barcelona para poner en práctica en la isla.

Jacobo Kalitovics, director de la Red de Bus de TMB ha dicho que es un "orgullo" trasladar la experiencia de la compañía en descarbonización del transportes público, que ronda ya el 25%, y con una cochera que va a ser el 100% eléctrica, y también con el uso de hidrógeno.