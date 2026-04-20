Tenerife y Gran Canaria impulsan una red transnacional de recuperación de fauna silvestre con seis países africanos

Tortuga - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han presentado de forma conjunta los avances del 'Proyecto RedCentros' en las V Jornadas de AVAFES Nacional, celebradas recientemente en el centro sede del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) de Madrid.

Los veterinarios Mario Boix Miralles (Tenerife) y Alejandro Santana Rodríguez (Gran Canaria) fueron los encargados de exponer esta iniciativa de cooperación, que posiciona a las islas como referentes en la gestión de fauna silvestre y biodiversidad ante un foro de expertos nacionales.

El espíritu de esta alianza tiene como objetivo el establecimiento de metodologías de trabajo comunes entre los técnicos de los países implicados en cuanto a la protección y la recuperación de la fauna silvestre, recoge una nota del Cabildo de Tenerife.

La estrategia común entre la Macaronesia y 'África RedCentros' es un programa financiado por INTERREG MAC 2021-2027 y cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo es crear una red de centros de recuperación con una metodología de trabajo compartida entre Canarias y seis países socios: Cabo Verde, Senegal, Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Sao Tomé y Príncipe.

Esta asociación busca no solo rehabilitar animales, sino también profesionalizar la conservación y resolver las amenazas que afectan a la fauna en toda la región de una forma común, estandarizada y protocolarizada.

UN HITO EN LA CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, apunta que "el 'Proyecto RedCentros' representa un hito importante en la política de conservación de la fauna silvestre de las islas".

Ahora, prosigue, "los cabildos de Tenerife y Gran Canaria unimos todas nuestras capacidades técnicas con seis naciones africanas para crear una red transnacional de recuperación de fauna silvestre, no se trata solo de salvar ejemplares individuales, sino de establecer una estrategia y un marco de trabajo común que nos permita proteger la biodiversidad compartida en toda la región de la Macaronesia y la costa occidental africana".

En este caso, afirma la responsable del área, la cooperación internacional es el "motor" de este proyecto.

"Estamos muy orgullosos de anunciar que, desde este lunes 20 de abril y hasta el 3 de mayo, recibiremos a profesionales de Gambia y Ghana para realizar estancias formativas en nuestros centros de recuperación. En Tenerife, estos expertos no solo perfeccionarán técnicas de rehabilitación, toma de muestras y necropsias, sino que también conocerán de primera mano cómo el ecoturismo y el turismo sostenible pueden convertirse en un objeto de valor para sus comunidades, garantizando que la protección de la naturaleza sea también una oportunidad de desarrollo económico", adelantó Blanca Pérez.

Precisamente, una de las acciones más inmediatas se celebrará este lunes y el domingo 3 de mayo, cuando técnicos de Gambia y Ghana visitarán tanto Tenerife como Gran Canaria para participar en estancias formativas.

Durante este periodo, los socios africanos se instruirán en buenas prácticas de rehabilitación y los distintos protocolos y pautas de trabajo que se instruyen desde el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de La Tahonilla (La Laguna).

Asimismo, el programa incluye visitas a empresas de ecoturismo en Tenerife, con el fin de mostrar cómo el turismo de naturaleza sostenible puede ser un objeto de valor y una herramienta de financiación para la conservación.

Como parte de esta cooperación liderada por los cabildos y la empresa pública Gesplan, se está desarrollando el denominado 'Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)', una plataforma digital que permitirá difundir protocolos claros y comprensibles sobre la atención a fauna accidentada, asegurando que el conocimiento técnico generado en los centros canarios sea accesible para todos los países de la red.

Con esta colaboración, Tenerife y su socio grancanario no solo conectan sus territorios, sino que exportan su conocimiento veterinario para proteger el patrimonio natural compartido entre África y la Macaronesia.