Tenerife lidera los afectados por accidentes acuáticos en Canarias en 2025, con más de un centenar

Puntos de Canarias que registraron un mayor número de accidentes acuáticos en 2025 - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife lidera en fallecidos y afectados por accidentes acuáticos en Canarias en 2025, cuando registró 24 muertos y 101 personas que se vieron inmersa en un incidente en sus costas.

Así se recoge en el X Mapa de Accidentes Acuáticos de Canarias 2025, que se ha presentado este viernes en las instalaciones del Puerto de San Cristóbal, adscrito a la entidad Eco Puertos Autonómicos de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

El autor del estudio y presidente de 'Canarias, 1500 Km de Costa', Sebastián Quintana, expuso en rueda de prensa que es la "primera vez" que Tenerife lidera este ranking, apuntando además que "preocupa mucho" porque en el 75% de los fallecidos en accidentes acuáticos se debió a una "imprudencia".

En relación con ello resaltó que también una "parte muy importante" de las personas que han muerto ahogadas han sido turistas que "paseaban por la costa" durante la activación de una alerta por fenómenos costeros adversos.

Así en el caso concreto de Tenerife, de los 101 afectados, 24 personas murieron, siendo la isla que más decesos registró, 64 personas resultaron heridas de diversa consideración y se produjeron 13 rescates, localizados en 53 playas y puntos de 16 municipios.

En esta isla, Santiago del Teide y Adeje, ostentan el mayor número de muertes de 2025, con siete personas en cada uno.

Tras Tenerife, se situó Gran Canaria, que registró 54 afectados, de los que 18 fallecieron, 34 resultaron heridos y dos fueron rescates ocurridos en 31 playas y puntos de ocho municipios. En tercer lugar se situó Lanzarote, con 37 víctimas totales, de los que 13 murieron, 16 fueron heridos de diversa consideración y hubo ocho rescates, en 21 playas y puntos de seis municipios.

Le sigue Fuerteventura, con 28 afectados, de los que seis fallecieron, 17 resultaron heridos y se produjeron cinco rescates, ocurridos en 22 playas y puntos de cuatro municipios; La Palma registró 10 afectados, de los que dos murieron, siete fueron heridos y hubo un rescate en siete playas y puntos de costa de seis municipios.

Finalmente en La Gomera hubo seis víctimas, tres de ellas fallecidas y tres resultaron heridos en cinco playas y puntos de cuatro municipios; mientras que en El Hierro se registraron cinco víctimas, de los que tres fallecieron y dos resultaron heridos en dos puntos de costa/municipios. La Graciosa no informó de incidentes.

De esta forma, en Canarias hubo un total de 69 personas fallecidas por ahogamiento, lo que Quintana expuso que implica tres óbitos menos que en 2024 (72); sin embargo, matizó que ha aumentado el número de afectados totales (241) en un 30% respecto al balance del ejercicio anterior (186).

PUNTOS NEGROS EN LAS COSTAS CANARIAS

En cuanto a los puntos negros donde se produjeron estos accidentes acuáticos en Canarias, ascienden a unos 140, localizados en 46 municipios. Además indicó que en 30 municipios canarios se produjo, al menos, una muerte en el medio acuático durante 2025.

En este sentido, señaló que las zonas que más afectados totales concitaron fueron la piscina natural de Isla Cangrejo, en Santiago del Teide, con 12; seguida de las playa de Almáciga y la costa de Puerto de la Cruz en Tenerife, con 10 cada una; la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria (con 7) y Puerto del Carmen, en Fuerteventura, (6).

Otros puntos que registraron siniestralidad acuática fueron: la playa de El Papelillo y Los Charcones (Lanzarote), el Charco del Viento y la playa de Fañabé (Tenerife) y la costa de Botija en Gran Canaria.

Respecto a municipios costeros donde hubo óbitos también fueron: Adeje (Tenerife); Teguise y Yaiza (Lanzarote); Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria; El Charco Manso (El Hierro) con 3 óbitos.

FENÓMENOS COSTEROS

Por otro lado, Quintana destacó que en el año 2025, hubo 112 días en el que se activaron alertas o prealertas por fenómenos costeros adversos en las islas, tiempo en el que se produjo el "46% de los fallecidos totales".

En relación con ello, matizó que el perfil de la persona que sufre un ahogamiento en las costas canarias es un hombre, de entre 50 y 75 años, que se ahoga en horario de tarde, en playas sin socorristas o donde el horario del socorrista ha concluido.

Ante estos datos, Quintana indicó que, entre las cuestiones que reclaman está la "importancia" de tener información sobre el desenlace de un episodio de ahogamiento de personas que se rescatan en estado crítico, muy grave o grave, que pueden haber fallecido en el hospital, pero de las que se deja de tener información una vez entra en la asistencia hospitalaria.

REDES SOCIALES

Por otro lado, el subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Carlos Esquivel, quiso llamar la atención sobre las publicaciones que en ocasiones salen en redes sociales y en las que se invita a conocer zonas costeras que, apuntó, "no se debería ni poder acceder" a las mismas por su peligrosidad.

Esquivel subrayó que el mar en Canarias "no es pacífico" y, en ocasiones, se puede tener una "falsa sensación", si bien hay olas que pueden arrastrar a las personas por un cambio en la mar.

"En el tema de las redes sociales tenemos un problema", admitió, porque los turistas tienden a huir de las playas masivas, después lo publican en redes sociales, provocando modas que atrae a muchas personas a que vayan ahí, siendo "zonas que generan mucho riesgo y que están muy vinculadas, a veces, a las condiciones climáticas que ellos no conocen".

REGULAR PARA SANCIONAR

Por otro lado, en relación a sancionar a quienes cometen imprudencias con las que se pone en peligro a los propios recursos de emergencias, Esquivel puntualizó que las competencias en el ámbito de playas son municipales, si bien indicó que se está trabajando para homogeneizar un modelo aunque puntualizó que los ayuntamientos podrían hacer ordenanzas para sancionar en caso de personas que incumplan el baño, por ejemplo, con bandera roja.

Además, informó de que el Gobierno canario trabaja en una Ley de Protección Civil, que va a recoger un régimen sancionador no solo en playa, sino también en montes, porque subrayó que "hay que poner coto" a estas situaciones.

Por su parte, el director gerente Eco Puertos Autonómicos de Canarias y director del Museo Elder la Ciencia y la Tecnología, José Gilberto Moreno, presente en la rueda de prensa resaltó la necesidad de que se elabore una normativa para establecer sanciones, ya que puntualizó que actualmente "no hay ningún tipo de sanción" para quienes deciden entrar al mar cuando hay una bandera roja, por ejemplo.

Asimismo el director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, hizo en este sentido un llamamiento a la "prudencia" de quienes se acercan a las costas o se introducen en el mar porque, puntualizó, siguen produciéndose fallecimientos "por desconocimiento" del lugar.

En su caso, el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, puso en valor la "unidad" institucional de las administraciones --ayuntamiento, cabildo, gobierno regional y puertos-- para apoyar iniciativas como las de 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Esta iniciativa, impulsada por la Asociación para la Prevención de Ahogamientos 'Canarias, 1500 Km de Costá, cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.