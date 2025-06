Tenerife pide al Estado solventar la exclusión de Canarias de 'Verano Joven': "Una falta de respeto a nuestra juventud"

"Es un agravio territorial inadmisible", ha lamentado al presidenta del Cabildo, Rosa Dávila

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado este jueves su rechazo a la exclusión de Canarias del programa estatal Verano Joven, una iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años acceder a descuentos de hasta el 90% para viajar por España y Europa, pero que "ignora por completo" las necesidades de movilidad aérea y marítima en el Archipiélago.

"Es impresentable que el Gobierno de España, que una vez más encabeza Pedro Sánchez, se vuelva a olvidar de los jóvenes canarios. Mientras los peninsulares pueden recorrer Europa prácticamente gratis, a los tinerfeños y al resto de los jóvenes isleños solo les queda darse una vuelta en guagua por su isla", ha afirmado la presidenta insular, Rosa Dávila, en un comunicado emitido a los medios de comunicación.

"Es una falta de respeto a nuestra juventud y un agravio territorial inadmisible", ha deslizado Dávila, quien ha exigido al Ejecutivo central "una rectificación inmediata" para corregir la que considera una "nueva injusticia" con Canarias, con Tenerife y con toda una generación "que quiere abrirse al mundo".

Ha señalado que esta "omisión" pone de manifiesto "la desconexión" del Gobierno del Estado con la realidad insular y sus singularidades: "No tenemos trenes, no tenemos guaguas de larga distancia entre comunidades. Nuestra única vía para conectarnos con el resto del país y del continente son los aviones y los barcos. Dejar eso fuera de las bonificaciones es negar la igualdad de oportunidades a nuestros jóvenes", ha dicho.

Por su parte, el consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa, ha coincidido que esta cuestión "no se trata solo de un olvido, sino de un desprecio hacia la juventud canaria" ya que se le niega el acceso a una medida pensada precisamente para promover su movilidad, su formación y su apertura al mundo.

SE SUMA EL PARLAMENTO DE CANARIAS

Ha advertido, así, que no se puede hablar de igualdad territorial si se sigue poniendo barreras a quienes viven en las islas. "Nuestro trabajo cada día es abrir caminos, no cerrarlos. La movilidad para los jóvenes es sinónimo de oportunidades, de progreso, de futuro. Y eso no puede depender del código postal", ha añadido.

La citada exclusión del archipiélago también ha sido denunciada también por el Parlamento de Canarias, que ha aprobado esta semana una proposición no de ley exigiendo al Gobierno de España que adapte sus programas de juventud a la realidad territorial del archipiélago.

El Cabildo de Tenerife defiende que se trata de una "demanda legítima" que afecta "a miles de jóvenes canarios" con ganas de conocer otras culturas, aprender idiomas o vivir experiencias fuera del territorio insular, sin que suponga "un sobrecoste inasumible" por el hecho de vivir en una isla.