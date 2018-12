Tenerife reúne a un centenar de expertos en la Cumbre de Impacto de Innovación Biomédica

Publicado 26/11/2018 13:31:54 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tenerife acoge hoy y mañana la Cumbre de Impacto de Innovación Biomédica TTS Global Initiative, una actividad organizada por el Instituto de Tecnologías Biomédicas y el Cabildo -a través de INtech Tenerife y la Fundación Bioavance- que congregará a un centenar de expertos y profesionales del sector biomédico para hablar sobre las nuevas regiones emergentes e inversiones en innovación durante las primeras fases de desarrollo.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna (ULL), se divide en el Día de la Innovación y el Día de la Inversión. La inauguración contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; el decano de la Facultad de Ciencias de la ULL, Néstor Torres; el director de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la ULL, Ernesto Pereda, y el director de la cumbre, Cristian Suojanen.

Carlos Alonso indicó que el Cabildo "ha mantenido una apuesta continuada durante los últimos años por el apoyo la investigación biomédica que se genera en Tenerife, con datos que demuestran que el impacto internacional de muchos de los proyectos que se desarrollan en la isla en este sector". "A lo largo de estas de estas dos jornadas TTS Europe dará a conocer a los inversores locales las experiencias de los expertos y empresarios asistentes a la cumbre, mostrando las oportunidades del sector biomédico y las claves para minimizar los riesgos y llevar a cabo inversiones de este tipo para apoyar el futuro de la innovación en ciencias de la salud en Tenerife", añadió.

Por su parte, Antonio García Marichal señaló que el objetivo de esta cumbre "es proporcionar capacitación, experiencia y conectar a destacados expertos nacionales e internacionales con investigadores, médicos y oficinas de transferencia de tecnología nacionales, así como con otras partes interesadas en la innovación del sector de las ciencias de la salud de Tenerife. Es una de las labores que venimos realizando desde INtech Tenerife, en la que ponemos a disposición de las empresas diferentes enclaves para su asentamiento".

El Día de la Innovación, que tendrá lugar hoy en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la ULL, reunirá a los actores clave interesados en establecer redes de colaboración excepcionales, el aprendizaje y el desarrollo de negocios tomando partido en debates y deliberaciones. La jornada está diseñada para construir el sector biomédico de Tenerife y potenciar una cultura de innovación en la isla.

La atención se centra en todos los aspectos importantes para la innovación del sector biotecnológico en etapa temprana, desde la política de innovación y la construcción de una cultura de innovación, hasta la transferencia de tecnología y licencias. Así, se abordarán temas como la creación de empresas, spin-off, el desarrollo de negocios estratégicos, la asociación con la industria y el capital de riesgo, la propiedad intelectual o el espíritu empresarial.

Por su parte, el Día del Inversor, que se desarrollará mañana, incluye una sesión a puerta cerrada bajo el título Oportunidades de inversión en Biomedicina. El debate contará con la presencia de los principales empresarios e inversores de la isla, que tendrán la oportunidad de aprender de algunos de los principales expertos, fondos de inversión e instituciones en este sector.

La cita contará con la presencia de Juan Carlos López (Managing Director, Haystack Sciences, ex Global Head of Academic Alliances, Roche, and ex Editor in Chief, Nature Medicine,); Javier García (Managing Partner, Columbus Capital Partners); Lubor Gaal (Senior Vice President & Head of Europe, Locust Walk Partners), Steve Ferguson (Deputy Director, Licensing & Entrepreneurship, National Institutes of Health (NIH) y Christian Suojanen (Presidente, TTS Global Initiative).