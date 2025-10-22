Tenerife rubrica con Ecoembes el acuerdo regional para la gestión de residuos de envases domésticos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

Con los datos actuales, esta nueva colaboración supondrá un 3,2% más de ingresos para la isla, alcanzando los 2,4 millones de euros

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles su adhesión al nuevo convenio marco para la gestión de residuos de envases domésticos. Este acuerdo, firmado recientemente entre el Gobierno de Canarias y Ecoembes, sustituye al vigente desde 2014 y adapta la gestión insular de residuos a la normativa estatal más actual.

Con esta adhesión, el Cabildo prevé garantizar la financiación y organización de todo el proceso de tratamiento de los envases que se recogen en los contenedores amarillos y en la fracción resto (contenedor gris), sin que suponga coste económico adicional para la administración insular, según ha especificado la corporación insular en una nota de prensa.

El convenio recoge, asimismo, que Ecoembes asume el 100% de los costes derivados del transporte, clasificación, selección y recuperación de los envases tratados en Tenerife; es decir, financiará de forma directa el transporte desde las plantas de transferencia hasta los centros de clasificación; la selección de envases en el Complejo Ambiental de Arico; la recuperación de envases presentes en la fracción resto, así como el transporte marítimo de residuos a la península o entre islas.

Para el Cabildo, este acuerdo es importante al reforzar la economía circular. Además, recalcan, se protege el medio ambiente y el territorio insular evitando el vertido de materiales reciclables. De hecho, con los datos actuales, esta nueva colaboración supondrá un 3,2% más de ingresos para Tenerife, alcanzando los 2,4 millones de euros.

Por otra parte, el Cabildo de Tenerife ha acordado renovar, de forma gratuita y por diez años, el convenio que permitirá al Ayuntamiento de El Tanque mantener el uso de la emblemática Casa de los Viudos, con reconocimiento patrimonial, como centro de formación y participación juvenil.

El Cabildo concedió inicialmente en junio de 2013 el uso de esta casona a la institución local, que desde entonces ha desarrollado en el espacio diversas actividades vinculadas a la educación, la cultura, el ocio y tiempo libre dirigidas a la población joven del municipio.

En el área de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy Oferta de Empleo Público 2025 del TEA Tenerife Espacio de las Artes, que incluye dos nuevas plazas estructurales dentro del plan de estabilización del empleo temporal: una plaza de Técnico/a de Administración General, rama jurídica (A1), y una plaza de Auxiliar Administrativo (C2).