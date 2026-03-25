Tenerife urge a cambiar la ley estatal para poder movilizar recursos estatales sin elevar el nivel de emergencia

Un desprendimiento advertido tras las fuertes lluvias de la borrasca 'Therese' en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha instado al Estado a emprender una modificación cuanto antes en la Ley de Protección Civil que permita a los Cabildos movilizar recursos estatales, como la Unidad Militar de Emergencia, sin necesidad de elevar la emergencia en la isla.

Así lo ha señalado la presidenta insular este miércoles, en la mañana después de que la corporación que preside decidiese elevar a nivel 2 la emergencia en la isla para, en consecuencia, poder activar a la UME ante las numerosas incidencias que en la pasada madrugada dejaron las fuertes precipitaciones con el paso de la borrasca 'Therese', especialmente en la zona norte de la isla.

"Siguen sin entender lo más mínimo lo que es un territorio insular, y el modelo de gobierno que hay en Canarias, donde todo está completamente descentralizado. Quienes aquí estamos al frente de las emergencias no es la comunidad autónoma, sino los Cabildos", ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha recordado que en la normativa trata a las corporaciones insulares como administraciones "locales", impedidas a movilizar los recursos estatales.

Dávila ha trasladado así el "hartazgo" de los presidentes insulares en Canarias que, "teniendo toda la responsabilidad y los equipos" así como la dirección de la emergencia, "no pueden" utilizar los recursos del Estado, que tiene una "absoluta miopía" con la adaptación de la norma a las islas.

"Llevamos años insistiendo al Estado que adecúe la Ley de Protección Civil a las necesidades de las islas", que cuando precisan de recursos estatales, sus Cabildos se verían envueltos en la traba burocrática de "sacar un decreto, firmarlo", tardando "horas", para poder movilizar un recurso estatal, como es la Unidad Militar de Emergencias, y que podría salir "en cualquier momento".

Asimismo, la presidenta insular ha señalado que los Cabildos en Canarias volverán a insistir al Estado en la importancia de modificar la ley de protección civil, que responde "a territorios continentales y a estructuras que nada tienen que ver con las islas". De este modo, y pese a que ya se ha insistido en este cambio en múltiples ocasiones, la Federación Canaria de Islas volverá a solicitarlo con urgencia al Estado, a través de una Proposición No de Ley, según ha avanzado.