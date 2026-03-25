Titsa aplicará el cambio de hora en sus servicios en Tenerife a partir de la 5.00 del domingo

Archivo - Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife - TITSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha informado este miércoles de que el cambio de hora previsto para este sábado 28 de marzo, por el que los relojes se adelantarán de la 1:00 a las 2:00 de la madrugada, se aplicará a partir de las 5:00 horas del domingo en el horario de las guaguas.

De esta forma, la compañía busca evitar generar confusión entre los usuarios y facilitar lo más posible el acceso al transporte público, según ha precisado en un comunicado.

En concreto, esta decisión afectará a los trayectos nocturnos de las líneas 014, 015, 101, 104, 137, 390, 473, 711, 934, 970, 971, 972, 974 y 975 que se regirán por el horario del sábado hasta las 5:00 de la mañana, momento en el que comenzarán a aplicar el nuevo horario.