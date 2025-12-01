Toledo aboga por iniciar la "transformación" digital de RTVC, mejorar la coordinación e introducir nuevas narrativas

César Toledo, administrador general de RTVC - ÁLEX ROSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El administrador general de RadioTelevisión Canaria (RTVC) ha abogado este lunes por iniciar la "transformación" digital en el ente en un momento "difícil" por los cambios en hábitos de consumo de la información y mejorar la coordinación entre departamentos para que no haya "piezas sueltas".

En una comparecencia ante la comisión de control del Parlamento de Canarias ha pedido, no obstante, "prudencia" porque acaba de llegar al cargo, por lo que no habrá "cambios inmediatos" sino que se trata de "sentar las bases" de una nueva estructura que se desarrollará con la futura ley audiovisual.

"No se trata de improvisar sino orientar y transformar desde el conocimiento, análisis y escucha profesional", ha señalado, admitiendo que el contexto es "exigente pero cargado de oportunidades" porque "la gente se informa por múltiples plataformas" y en contenido bajo demanda.

Ha apuntado que los ciudadanos de las islas piden "más información" de Canarias con "cercanía y servicio público" y subrayado que RTVC "debe seguir siendo un espacio donde Canarias se encuentre y se reconozca" como un medio de "referencia, pluralidad y confianza".

Toledo ha indicado que la "confianza" en los medios públicos "se ha construido durante años" y resaltado que "la pluralidad es una obligación" que "debe estar garantizada por las normas y la profesionalidad".

Ha insistido en "ordenar el funcionamiento con visión global" para "optimizar estrategias y recursos" con un sistema "transversal" en el que haya "protocolos compartidos" y circuitos de producción conectados.

No ha obviado que los profesionales "son el principal motor" para acometer la transformación del ente con el fin de buscar "espacios para fomentar nuevos lenguajes", y no solo de los 450 trabajadores de la plantilla, sino también de las productoras externas.

"Hay dispersión estética y narrativa entre programas y formatos, hay que dar una personalidad narrativa, elevando la calidad y fomentando la interacción entre productoras, con una personalidad narrativa enraizada con nuestro territorio insular y fragmentado", ha destacado.

Toledo ha avanzado que no va a entrar durante su mandato en los "rifirrafes" de la oposición y adelantado que este miércoles se reunirá con los trabajadores de la televisión para escuchar sus demandas y el viernes con los de la radio, con el fin de que antes de Navidad se pueda aprobar su convenio colectivo.

Ha vuelto a defender el carácter público de los servicios informativos y realzado la labor de las periodistas Marta Cairós y Carolina Pérez, que han asumido la jefatura de forma interina tras la dimisión de Francisco Luis Quintana.

FIERRO (PSOE) CENSURA EL CONTROL DEL GOBIERNO

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha comentado que su grupo es "extremadamente crítico" con su nombramiento por lo que "solo tiene que ganar" en su mandato, subrayando que RTVC pasa por un "momento crítico" por el intento de "control" del Gobierno de Canarias.

Ha cuestionado las referencias al "pasado" y el "rencor permanente" del Grupo Nacionalista, ha apuntado que Méndez se fue porque la intentaron "puentear" y lamentado la falta de concreción sobre la planificación estratégica.

Fierro ha pedido "blindar" el carácter público de los servicios informativos en la televisión y se ha mostrado preocupada por la "fusión" de las dos empresas, al tiempo que ha censurado el control que ejercen las administraciones regionales sobre los medios de comunicación públicos porque "han reforzado la supervisión editorial" y los han "politizado aún más", limitando su capacidad de actuar como instituciones independientes.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el subsector audiovisual vive una "transformación profunda" que exige una RTVC "moderna e innovadora" debido a los "nuevos hábitos de consumo, la digitalización y la inteligencia artificial.

Ha pedido culminar la aprobación del convenio colectivo de la radio pública y entiende que es "urgente e inaplazable" la transformación digital y tecnológica y que haya "visibilidad" de todas las islas.

Ha reclamado más "vinculación" con la industria audiovisual del archipiélago y avisado a Toledo de que contará con su "apoyo" siempre que su gestión vaya en la dirección de servicio público, independencia editorial y cohesión territorial.

Javier Nieto (Vox) ha lamentado que el ente sea una "carga económica" para la comunidad autónoma por lo que ha pedido recortar gastos, ha solicitado la creación de una plataforma de contenidos y dudado de la "neutralidad" de los medios públicos.

Ha solicitado también más contenido infantil y emisiones en streaming, y un estudio para conocer el coste real de la compra de contenido externo.

NC-bc PIDE LOGRAR LA "PAZ LABORAL"

Carmen Hernández (NC-bc) ha apuntado que apenas tiene algo más de un año de mandato por lo que cree que "pocos cambios profundos" va a poder realizar, de tal manera que le ha pedido como objetivo básico lograr la "paz laboral", tanto en la televisión como en la radio.

Ha afeado al Gobierno regional que haya descartado el "consenso" en favor de la "imposición gubernamental" pues ni siquiera "han intentado" aprobar una Junta de Control porque "les venía bien". "Usted no tiene la legitimidad del pueblo y la democracia", ha espetado a Toledo.

Carlos Ester (PP) ha ironizado con el "espíritu de demócratas" de la oposición cuando RTVE funciona "a merced" del Gobierno de España. "Aquí no va a pasar eso. Aquí se defienden unos valores, unos valores de independencia, de servicio público, de calidad informativa, y que desde luego distan mucho del concepto que tienen de televisión los miembros de la oposición", ha apuntado.

Ha reclamado un "salto del siglo XXI" con la televisión a la carta, que sea "plural" y de servicio público "para todos" ya que solo así será "útil", al tiempo que ha animado a Toledo a "cuidar" al personal. "Son la joya de la casa", ha agregado.

José Alberto Díaz-Estébanez (CC) ha lamentado que la oposición no de tiempo para evaluar la gestión de Toledo con un "ataque preventivo" lleno de descalificativos, tal y como hicieron con su predecesora, María Méndez.

"A Francisco Moreno lo puso el espíritu santo", ha ironizado ante las críticas hacia Toledo por ser propuesto por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Ha negado que se quiera privatizar los servicios informativos con la nueva ley audiovisual y ha defendido "pluralidad, identidad, unidad, veracidad, calma y normalidad" como líneas maestras de la nueva etapa.