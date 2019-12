Torres achaca el elevado superávit a la Ley de Estabilidad y pide su derogación

Publicado 10/12/2019 12:59:45 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha achacado el elevado superávit en las cuentas de la Comunidad Autónoma a la Ley de Estabilidad; por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen en las Cortes Generales su modificación o derogación.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto, el presidente canario ha considerado "lamentable" que, ocho años después, siga vigente una ley que contempla el superávit "cuando no hay ninguna razón" y que es "injusta" que se mantenga tal y como fue redactada en 2012.

Ángel Víctor Torres también quiso recordar que, en julio pasado, la Airef afirmó que Canarias tenía riesgo de incumplir la regla de gasto, lo que obligó a retener 170 millones del presupuesto de 2019 y pedir al Gobierno de España las transferencias de las partidas pendientes, 330 millones de euros que no estaban previstos y que, según Torres, se han podido conseguir gracias a la gestión del Gobierno canario.

La diputada Vidina Espino (Cs), por su parte, quien acusó al Gobierno de "construir el relato" de que Canarias iba a tener un déficit excesivo para justificar una subida de impuestos que "con los datos en la mano" no es necesaria porque hay 600 millones de superávit y un récord histórico de recaudación del IGIC. Por ello, pidió al jefe del Ejecutivo canario que rectifique y no suba impuestos a los canarios porque "no está justificado".