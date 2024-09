Torres admite que "la gente está cansada" del debate migratorio y apela a evitar un "conflicto jurídico" sobre menores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática asegura que las competencias son autonómicas e insta a acabar con la "crispación"



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confesado este miércoles que "la gente está cansada" del debate migratorio en torno a los menores migrantes no acompañados y por ello ha pedido acabar con la "crispación" y retomar la "senda del diálogo" y no acabar en un "conflicto jurídico" con el Gobierno canario que puede ser "largo" y acabar de cualquier manera.

En declaraciones a los periodistas tras una visita a las obras de rehabilitación del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a tender la mano a las fuerzas políticas que no apoyaron la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, especialmente al PP.

Ha señalado que se ha venido trabajando a lo largo del mes de agosto para desbloquear la situación, reconociendo que "no es fácil" porque cada comunidad autónoma tiene su propio modelo de gestión y acogida dado que hay diferencias entre tutelados locales y menores no acompañados.

Torres ha confirmado que hubo una reunión con el PP el pasado 12 de agosto --desvelada ayer por el portavoz del PP, Miguel Tellado-- y ahí se pidió un estudio de cómo eran los recursos en cada una de las comunidades, trabajo que está realizando el Ministerio de Infancia y que "no es sencillo".

"Por tanto, mientras se está trabajando, lo que creo es que no podemos ir a la ruptura, a la crispación y al enfrentamiento político", ha señalado.

Torres sí ha querido dejar claro que la competencia sobre la tutela de los menores migrantes no acompañados es de las comunidades autónomas: "Cualquier administración puede ir a la justicia si así lo considera, al Tribunal Constitucional o donde crea, pero también tengo que decir que esa competencia es autonómica, que si no fuera así para qué cambiar la ley, si se cree que es competencia del Estado no tiene sentido cambiar la ley".

No obstante, ha apuntado que el Gobierno de España "está implicado en buscar salidas ante la situación que sufre Canarias" pues sus centros están "desbordados" y está en juego el derecho de los menores a "no estar hacinados, tener educación y tener formación".

UN FENÓMENO "CÍCLICO"

El ministro ha precisado que el fenómeno migratorio es "cíclico", subrayando que en 2019 y 2020, por ejemplo, Canarias no tenía infraestructuras abiertas "ni para mayores ni para menores" porque había cambiado el tránsito y la llegada a Europa era a través del Estrecho de Gibraltar.

Hoy, en cambio, "tenemos infraestructuras en Canarias a través del Plan Canarias para mayores de edad y tenemos infraestructuras en el resto del territorio con fondos que han llegado de Europa", ha destacado, remarcando que la red de adultos, competencia del Estado, "funciona".

"La dificultad está en los menores", ha comentado, de ahí que mantenga la "predisposición" del Gobierno para seguir trabajando en la reforma de la ley de extranjería con el fin de que las derivaciones entre comunidades autónomas se hagan de manera obligatoria cuando se constate la saturación de los centros.

En esa línea ha recordado que Bildu, PNV y ERC votaron a favor de la toma en consideración frente al PP, que votó en contra, algo que no entendió porque cabía la posibilidad de mejorar el texto durante la tramitación.

"Pero bueno, hay propósito de enmienda y por tanto lo que tenemos que hacer es intentar conseguir el mejor texto posible para que finalmente esto se apruebe", ha señalado.