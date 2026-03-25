Torres afirma que las ayudas por la borrasca 'Therese' se llevarán a Consejo de Ministros "a la mayor brevedad posible"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez afronta una nueva sesión de control e - Marta Fernández - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que las ayudas económicas por los daños de la borrasca 'Therese' en Canarias se llevarán a Consejo de Ministros "a la mayor brevedad posible".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha comentado que, junto al Ministerio de Interior, ya se han dado las indicaciones precisas para que las partidas vayan a la reunión del Gobierno una vez que estén las cuantificaciones económicas de los desperfectos ocasionados por la lluvia.

"Hay una norma que es que el Gobierno de España, en lo que son las infraestructuras municipales, aporta al menos el 50%, pero vamos a validar todas ellas y hacer el máximo de los esfuerzos para que cuanto antes se recupere la absoluta normalidad en Canarias", explicó.