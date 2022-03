Torres afirma que el SCS ha respondido "de la mejor manera posible" a la crisis de la COVID-19

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Servicio Canario de la Salud (SCS) y todos sus profesionales han respondido "de la mejor manera posible" a la seis olas de la COVID-19 y a la situación "dramática" que ha vivido España y también Canarias desde marzo de 2020, "con esfuerzo, horas extra y una entrega permanente".

Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, para recabar la valoración del jefe del Ejecutivo canario sobre si el Servicio Canario de la Salud está respondiendo adecuadamente a la demanda de los ciudadanos.

Manuel Domínguez criticó que las urgencias sigan "colapsadas" a pesar de contar con unos "grandes profesionales" como el diputado popular, y también médico, Miguel Ángel Ponce, que "no ha parado de proponer, de tender la mano, y la respuesta que ha tenido del Gobierno siempre ha sido un 'no', simple y llanamente porque es del Partido Popular".

Domínguez también preguntó al presidente por qué no se está derivando a los hospitales concertados si las urgencias están colapsadas y no se puede atender con un "mínimo de dignidad" a los pacientes. "¿Porque Podemos no le permite negociar con los hospitales privados?", cuestionó el diputado.

Por su parte, Ángel Víctor Torres afirmó que sí se están derivando pacientes a la sanidad privada y aseguró que Miguel Ángel Ponce ha participado en el comité científico creado para hacer frente a la propagación de la COVID-19 y el Gobierno "le ha escuchado" para conocer su opinión, lo cual "es un ejemplo de no sectarismo".

El presidente señaló, además, que el Gobierno de Canarias ha contratado a 7.000 profesionales sanitarios durante la pandemia; ha aumentado el presupuesto del SCS en 160 millones de euros más y supone casi un 30% de todo el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Dijo, también, que el Gobierno canario "no ha mandado a su casa" a sanitarios como sí se ha hecho en otras Comunidades Autónomas para poder mantener la sanidad pública y entre 2020 y 2021 se han incrementado las consultas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones.

Si bien reconoció que no son datos para estar satisfechos, Torres incidió en que sí reflejan que ha mejorado la situación sanitaria en las Islas. "Mal caminaríamos si no somos conscientes de que la sanidad pública tiene que ser reformada", manifestó el presidente, quien añadió que en esto "tenemos que estar de la mano".