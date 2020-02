Torres afirma que las urgencias sanitarias en Canarias "están respondiendo"

Publicado 18/02/2020 13:45:02 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que los servicios de urgencias sanitarias están "respondiendo", a pesar del pico que se está registrando desde el pasado mes de enero como consecuencia de la gripe, una situación que, según Torres, se repite en otras comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado en el Pleno del Parlamento, a raíz de una pregunta de la diputada Vidina Espino (Cs) sobre la situación de las urgencias en los hospitales canarios y otra del diputado Luis Campos (NC) sobre qué medidas ha previsto el Gobierno para mejorar la situación de las urgencias.

En su intervención, Ángel Víctor Torres señaló que el Gobierno de Canarias está respondiendo para resolver un problema que es "universal" y para el que hay que hacer un trabajo "integral".

Aludió, también, a las palabras del médico responsable de las urgencias en Canarias, que ha dicho que las patologías graves se están atendiendo en los tiempos adecuados, si bien eso produce molestias en otro tipo de urgencias, por eso cree que habría que "calibrar" los casos que llegan a estos servicios.

Torres abogó, igualmente, por poner en marcha un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias para liberar más camas, pues los cuatro hospitales de referencia reciben cerca de mil urgencias al día, y recordó que el pasado octubre ya se activó un plan de contingencia para paliar el problema de las urgencias sanitarias.

La diputada Vidina Espino acusó al presidente de no querer ver la realidad porque la situación en las urgencias es tan "grave" que hay médicos que se están "marchando" del servicio porque "no aguantan la presión por falta de medios y gestión". "No hay un pico, sino un colapso estructural", censuró.

Por su parte, el diputado Luis Campos admitió que las urgencias sanitarias en Canarias "no son la panacea", pero valoró que el Gobierno haya puesto en marcha medidas, como las que se han llevado a cabo en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, y cuestionó si se aplicarán en otros centros hospitalarios del archipiélago.