Torres asegura que el PSOE pactará con quien apueste por el cambio político en Canarias

Publicado 06/04/2019 13:15:34 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista en Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este sábado que el PSC-PSOE pactará con aquellos partidos que apuesten por el cambio político en Canarias y con aquellos que estén dispuestos a hacer lo contrario a lo que ha hecho el Gobierno de Coalición Canaria (CC) en los últimos años.

En la presentación de la candidatura de Patricia Hernández a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, que contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el líder de los socialistas canarios remarcó que hay que "trabajar" para ganar las elecciones autonómicas y municipales porque está en juego "si se da o no el cambio político" en las islas.

Ángel Víctor Torres insistió en que, después de que se abran las urnas, el PSC-PSOE sólo pactará con quien apueste por el cambio político en Canarias, es decir, con quienes apuesten por las escuelas de 0 a 3 años, las pensiones no contributivas, la vivienda o que sepan que no se pueden tener menos de cien personas para gestionar la dependencia.

Respecto a las elecciones generales, dijo que el PSOE está en el comienzo de una "batalla dura" que "solo se termina cuando se recuenten los votos", y bien que las encuestas dicen que el Partido Socialista "va hacia arriba", pidió no confiarse. "Hay que movilizarse porque nos estamos jugando si queremos que el cambio poli tico en España se mantenga o no. Lo que nos jugamos es si la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno y ha trasladado ilusión y esperanza a las personas que peor lo están pasando se mantiene o no".

Torres hizo hincapié en que Pedro Sánchez es quien ha conseguido la mayor cohesión territorial de España en los últimos años y el que recogió lo que el Partido Popular "quitó" a Canarias, corrigiendo "siete años de ausencia" del PP. "Tenemos que buscar el voto para ganar las elecciones y para ganar una España de la que nos sintamos todos más orgullosos".