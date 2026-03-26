Torres avala que los cabildos puedan activar a la UME para que llegue "cuanto antes" a las emergencias

LA UME actuando achicando agua en un garaje durante el paso de la borrasca Therese, a 24 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). Agaete mantiene activo su dispositivo de emergencia y pide a la población extremar la precaución, evitando barra - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado este jueves a favor de que los cabildos puedan solicitar el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sin esperar al nivel 2 para que se active "cuanto antes".

En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press ha afirmado que conoce "bien" la situación porque ha sido presidente de Canarias y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y conoce el sistema para "elevar los niveles".

Torres ha reconocido que hay una normativa estatal pero al mismo tiempo asume que los cabildos son corporaciones locales con competencias que "superan" las de los propios ayuntamientos.

"Eso lo he planteado en distintas ocasiones, he vuelto a hacerlo después de lo que acaba de ocurrir", ha señalado, destacando que el objetivo es "llegar al lugar oportuno de la manera más inmediata" por lo que sostiene que hay arbitrar los mecanismos oportunos que muchas veces "no son fáciles" porque exige mayorías parlamentarias.

No obstante, cree que "desde el sentido común" se debe de buscar una solución para actuar con "mayor rapidez".