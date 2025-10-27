Torres critica la gestión de Mazón como presidente autonómico durante la dana: "No estuvo donde tenía que estar"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado este lunes la gestión de la dana en la Comunidad de Valencia por parte de Carlos Mazón como presidente autonómico.

"No estuvo donde tenía que estar", ha señalado a los periodistas, subrayando que "tiene que ser consciente de sus actos" y debía haber estado presidiendo el Cecopi "mientras muchísimas personas lamentablemente perdían la vida".

"Es algo que tengo absolutamente claro y ya se le ha trasladado por activa y por pasiva con manifestaciones como este fin de semana, con clamores, con llantos y con dolor, muchos valencianos y valencianas", ha comentado.

Torres ha recordado que cuando se da el primer aviso de la emergencia por parte de la Aemet a las 08.00 horas "automáticamente" tendría que haberse activado la alerta que implicaba "claramente que no se podía realizar movimientos, que había que preservar la seguridad de las personas" y que se está ante una "situación dramática".

"Y lo que hizo el presidente de la Generalitat fue no acudir al Cecopi durante horas y no enviar el sistema Es-alert", ha comentado, apuntando que "donde estuvo no lo termina de aclarar", a la espera de que comparezca como testigo la periodista Maribel Vilaplana, que comió con él durante esa jornada.

El ministro ha puesto como ejemplo su experiencia personal como presidente de Canarias cuando se produjo la erupción volcánica en La Palma y estuvo al frente de las áreas de coordinación respondiendo a su responsabilidad, "que no es otra que la seguridad y el bienestar de los conciudadanos de su comunidad autónoma, y dando la cara después ante los medios de comunicación".