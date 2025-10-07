Torres destaca el aumento de las transferencias al PIEC y el cumplimiento del convenio de infraestructuras de La Palma

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa posterior a la reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Comunidad Valenciana, a 4 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado este martes la aprobación, en Consejo de Ministros, de cuestiones "muy importantes" para el archipiélago canario como, resaltó, la transferencia de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC), que "ha aumentado en estos años de 43 a 45 millones de euros".

Asimismo, el también secretario de los socialistas canarios, indicó en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que se han aprobado 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza, subrayando que el Gobierno de España "cumple con sus compromisos", mientras que en lo que se refiere a la isla de La Palma señaló que se va a destinar un suplemento al municipio de Tazacorte de "cerca de 1,2 millones de euros, que se transferirán en una o dos semanas".

Con esto último, matizó, el Gobierno de España, en lo que se refiere a las infraestructuras municipales, "habrá cumplido, por completo, el convenio que firmó en el año 22" con el Ejecutivo canario y Cabildo de La Palma, en el que el Ejecutivo central "se comprometía a poner el 50% de las infraestructuras municipales", porcentaje que "ha puesto ya" y que han sumado un total de 53 millones de euros transferidos para la isla.