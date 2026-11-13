Torres dice que Begoña Gómez estuvo "espectacular" en el mitin del PSOE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras la reunión constitutiva del Consejo Superior de Fundaciones, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo Superior de Fundaciones es un - Ananda Manjón - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este viernes que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, estuvo "espectacular" en el mitin de inicio de campaña electoral del PSOE.

"Fue una intervención largamente aplaudida y también me quedo en que quienes ahí estaban supieron valorarla en su medida", ha señalado a los periodistas tras la reunión de la comisión bilateral para abordar la cogestión de los aeropuertos.

Sobre su investigación judicial ha comentado que la respeta si bien ha señalado que en los procesos siempre cabe recurrir algún fallo y que en tras ocasiones "acaban en nada", pero en todo caso, cree en su "inocencia".

"Como ha dicho el presidente, que hubiese pasado si no fuera la mujer del presidente, si hubiese tenido la misma repercusión pública y portada, seguro que no, así que dejemos que las investigaciones culminen", ha señalado.

Torres ha aprovechado el encuentro con los medios de comunicación para reclamar "deportividad" en la campaña pues "para ganar no hay que insultar al rival, ni hay que meterle una patada en la canilla, ni hay que darle un empujón, ni hay que utilizar la violencia física y verbal, en ningún caso".

Ha incidido en que el PSOE va a ganar "deportivamente" y eso pasa por ir "convenciendo" a la gente con los programas electorales y qué quiere el PSOE para España que es seguir siendo "locomotora económica" y dar cada vez "más derechos" a los ciudadanos como salario mínimo interprofesional digno, contratos que indefinidos y de calidad y el fortalecimiento de los servicios públicos.

"Algunos lo que hacen es apostar por la privatización y lógicamente por poner en riesgo cuestiones como las pensiones, que son fundamentales si tenemos un estado de bienestar", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que se va a seguir defendiendo los derechos humanos con la llegada de inmigrantes.

El ministro ha apuntado van a ir "recortando" la diferencia con el PP ante unas elecciones "históricas" en la que los ciudadanos se juegan "muchísimo" porque por primera vez podrían gobernar los "reminiscentes del franquismo, de la dictadura y del totalitarismo, ellos lo dicen".

En esa línea ha indicado que "con Franco no se vivía mejor" ya que "se escondían las lenguas vernáculas" y "se humillaba a las mujeres", se evitaba el derecho a reunión y no se podía elegir a los representantes públicos.

"Estábamos sometidos a la consideración del poderoso, y había un régimen que instalaba lógicamente sus premisas y sus principios, y por supuesto el fascismo. Yo no quiero regresar a eso, pero hay algunos partidos que dicen que con Franco se vivía mejor", ha afirmado.

Así, ha dicho que se vive mejor cuando se puede votar por lo que ha reivindicado la "fiesta" que supone el próximo 29 de noviembre. "Nos estamos jugando mucho más de lo que nos hemos jugado en citas anteriores", ha destacado.