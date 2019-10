Torres dice que las corporaciones locales tendrán "más fondos" acepten o no la propuesta del IGIC del Gobierno canario

Publicado 18/10/2019 14:18:01 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha incidido este viernes en que las corporaciones locales tendrán "más fondos" que en el año 2019 acepten o no la propuesta del Ejecutivo autonómico sobre el reparto del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) en los próximos presupuestos de 2020.

Torres ha explicado, en declaraciones a los medios, que lo que se le ha propuesto a las corporaciones locales es que en la subida del IGIC del 6,5 por ciento actual al 7 por ciento, se les ha pedido repartir el 6,5 por ciento como hasta ahora, de tal forma que el 58 por ciento sea para las corporaciones locales y el 42 por ciento para el Gobierno de Canarias; mientras que la recaudación del medio punto del IGIC restante --para llegar al 7 por ciento-- y los impuestos que se prevén tocar, el reparto se realice al revés, es decir, el 58 por ciento para el Ejecutivo regional y el 42 por ciento para las corporaciones locales.

Esto, añadió, implica una diferencia de 25 millones de euros que recibiría el Gobierno --regional-- y no las corporaciones locales, si bien incidió en que ese importe se destinaría a los servicios sociales, por lo que matizó que de no poder contar con ese dinero, tendrían que 'tocar' algún impuesto.

Al respecto, matizó que en el caso de que las corporaciones locales no aceptaran la propuesta del Gobierno regional, en 2020 tendrán "unos 97 millones de euros más" que este año y, si por el contrario, dan el sí al Ejecutivo autonómico también "van a mejorar muchísimo frente al año anterior", ya que manifestó que contarán con "67 millones de euros más que en 2019". Por ello, Torres se mostró "convencido de que habrá una postura común".

Asimismo, subrayó que la bajada de medio punto del IGIC que realizó el anterior equipo de gobierno fue "un error y se demuestra objetivamente", apuntando que las previsiones de la Agencia Tributaria de Canarias para este año son de 193 millones de euros menos de recaudación en relación "a lo que había presupuestado el Gobierno anterior en el presupuesto vigente, la medida no ha funcionado, no ha generado más ingresos, no ha movido la economía".

Por ello, defendió el que el actual Gobierno de Canarias haya optado por incorporar el medio punto del IGIC y pasarlo del 6,5 al 7 por ciento.

La otra propuesta que el Gobierno canario realizó esta semana a las corporaciones locales se centra en el Fondo de Desarrollo de Canarias (FdCan), en concreto, en el aplazamiento de los proyectos a los que están acogidos, lo que afirmó daría "indudablemente" un "alivio" al Ejecutivo autonómico "para cumplir con los presupuestos de 2020 y para cumplir con la estabilidad presupuestaria, no entrar en déficit del año 2019".