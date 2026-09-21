Torres dice que la erupción en La Palma fue un "drama" y recuerda que le "obsesionaba" que no hubiera fallecidos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha abordado en el Consejo de - Diego Radamés - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes, con motivo del quinto aniversario de la erupción volcánica en La Palma, que fue un "drama" y que le "obsesionaba" que no hubiera fallecidos.

En un coloquio organizado por la 'Cadena Ser' y recogido por Europa Press junto al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el exportavoz del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha valorado que el episodio se cerró sin muertes, no como ocurrió, por ejemplo, en la DANA de Valencia o en la reciente entrada de personas migrantes a Ceuta.

"Nada podrá devolver aquel rincón que era la casa, el recuerdo, el parque, el colegio de Todoque, la iglesia, pero eventualmente lo peor es que se puedan perder vidas humanas", ha comentado.

En esa línea ha valorado la "responsabilidad" de la sociedad palmera cuando se hizo la evacuación porque "respetaron siempre las normas" en un momento que fue "especialmente duro" porque la lava "corría muy líquida" y había que sacar a muchas personas.

Sí ha lamentado las pérdidas materiales que ocasionó la erupción, por ejemplo fotografías que han quedado "enterradas en la lava" e impiden recordar a seres queridos, y no duda de que "puede volver a pasar" porque las islas son de naturaleza volcánica.

"Era importante que la gente tuviese un futuro y que la isla caminara. Han pasado cinco años, con errores, con aciertos, y la isla avanza, camina, la gente puede tener esperanza y también hay que estar preparados para lo que pueda pasar", ha indicado.

Torres, que era presidente de Canarias cuando erupcionó el volcán, ha remarcado el papel del consejero de Seguridad de su Ejecutivo, Julio Pérez, y del propio Morcuende, porque eran los encargados de "dar la cara" ante los ciudadanos e hicieron un "trabajo tremendo".

Ha dicho que se ha "aprendido" de la erupción pues las generaciones actuales apenas sabían algo del Teneguía pero es la primera vez que se observa un volcán con una "capacidad voraz de destrucción" que no se había visto "nunca".

"No había antecedentes y ahora los tenemos, y por lo menos se podrá contar a nuestros hijos y nietos, para que si vuelve a ocurrir, también aprendamos de esto", ha agregado.

Torres mantiene "imborrable" el recuerdo del primer día de la erupción, que le sobrevino en una comida con amigos en Gran Canaria, y cuando le avisaron, llamó al Rey Felipe VI para comunicarle los hechos y partió rumbo a La Palma.

Incluso ha detallado como un hombre le pidió tanto a él como al por entonces presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (PP), que dejaran las diferencias políticas y trabajaran "juntos" por la isla o que un policía local de El Paso estaba al frente del dispositivo de evacuación cuando había perdido su casa.

"Me pareció impresionante que estuviese trabajando una persona que había perdido su casa horas antes", ha señalado.