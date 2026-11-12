Torres dice que la huelga escenificó el "clamor" de la sociedad en defensa del acceso a la vivienda

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras la reunión constitutiva del Consejo Superior de Fundaciones, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo Superior de Fundaciones es un - Ananda Manjón - Europa Press

SANTA CRUZ DE LA PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que la huelga general desarrollada en España ha escenificado el "clamor" de la sociedad en defensa del acceso a la vivienda.

"Una imagen vale más que mil palabras, basta ver la manifestación de miles de personas en las calles de Canarias en las capitales y en otros lugares", ha comentado a los periodistas en la isla de La Palma, subrayando que "solo el que no quiere oír" no se ha dado cuenta.

Torres entiende que "hay asuntos que tienen que quedar fuera del debate partidario" y el derecho a la vivienda "es un derecho que está en la Constitución" lo que animó al Gobierno a presentar un real decreto ley "ante una situación de emergencia, de urgencia, de imperiosa necesidad".

En ese sentido ha valorado que haya sido convalidado este jueves por la Diputación Permanente remarcando que "no tiene lógica" que no lo hubiera hecho el Congreso de los Diputados, lo que que motivó el adelanto electoral. "Si no hubiese ocurrido eso, no estaríamos hoy empezando la campaña", ha explicado.