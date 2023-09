Torres dice que Sánchez estará en disposición de ir a una investidura "con apoyos mayoritarios" cuando Feijóo "fracase"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, estará en disposición de ir a una investidura "con apoyos mayoritarios" cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "fracase" en su intento de la próxima semana.

Así lo ha dicho este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en el Comité Regional de partido que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

Para el canario, el PP intenta, "porque es previsible su fracaso", desviar la atención y hablar de otras cuestiones como de la ley de amnistía o de investidura de Pedro Sánchez.

"No --incidió-- ahora estamos en la investidura de Feijóo porque así quiso él. No tiene suficientes apoyos para sacarlo adelante y sin embargo le ha pedido al Rey ir a la investidura. Si no la saca, será su fracaso y de quienes lo apoyan".

Torres hizo especial hincapié en que hay que decidir si España quiere caminar hacia una investidura de un presidente que no "puede serlo si no tiene el apoyo de la ultraderecha" y que lo que pretende es que no haya autogobierno, "cargarse" los estatutos de autonomía y "centralizar" los servicios básicos esenciales.

"Y si hay una CCAA que precisa, quizás más que otros, por su lejanía y su insularidad, un autogobierno, competencias propias, REF o ser una región ultraperiférica, es Canarias, y eso es lo contrario de lo que defiende la ultraderecha, que es la pata fundamental que necesita [Feijóo]", observó.

También criticó la postura de CC, "el único partido nacionalista que está en el bando donde está un partido que está en contra de los autogobiernos y de la descentralización. Es una incoherencia".

"Primero vamos por pasos, esta investidura seguramente fracasará y Pedro Sánchez está en disposición de ir a una investidura con apoyos mayoritarios, como hay que hacerlo cuando tienes esos apoyos, que hay que ir a una investidura y con contundencia y claridad", aseveró el secretario general de los socialistas canarios.