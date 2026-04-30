Torres entiende que "nadie" puede dudar ya de que ha sufrido una campaña de difamación y espera "disculpas"

Archivo - El secretario general del PSOE Canarias y presidente del Gobierno de Canarias y candidato a la reelección, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones tras votar en el Centro de Atención a Mayores, a 28 de mayo de 2023, en Arucas, Gran Canaria, La - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entendido que tras lo escuchado en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario, Víctor de Aldama por el 'caso Mascarillas', "nadie" puede dudar ya de que ha sido sometido una campaña de difamación y ha esperado "disculpas" de los partidos que se sumaron a las "acusaciones sin pruebas".

"Después de dos años, creo que no hay nadie ya, incluso con lo que hemos conocido en las últimas horas, que dude de que Ángel Víctor Torres ha sido sometido a una campaña vil y vergonzosa de difamación porque al final todo lo que se afirmaba era falso", dijo este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

El canario ha hecho especial hincapié en que no hay "nada" relacionado con mujeres vejadas, comisiones, mordidas o refinerías ilegales que le pueda involucrar. "Nada de nada", aseveró.

Por lo tanto, Torres ha esperado que se "disculpen" los partidos políticos que han sido "altavoces vergonzosos y viles de acusaciones sin pruebas que se han mostrado al final, incluso con las investigaciones que ha hecho la Guardia Civil y los juzgados pertinentes, eran absolutamente falsas".

En cuanto al juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo, el socialista ha recordado que pronto se sabrá qué decide la justicia.

"Desde el PSOE ya hemos dicho claramente que el partido pide personarse ante afirmaciones que entiende que no tienen ninguna base probatoria. Y como ha ocurrido en mi caso después de dos años, al final la verdad siempre reluce, se abre paso y termina sabiéndose pero lo lamentable es que hay un daño que se intenta provocar incluso en el entorno más íntimo... imperdonable", resaltó.

Pese a todo, el ministro ha asegurado está "más fuerte" que antes de la "campaña" contra su persona que ha sufrido y con las "mismas ganas" de seguir trabajando por el interés general.