Torres espera que el decreto por la guerra en Irán salga adelante y que Canarias cuente con medidas "justas y efectivas"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha remarcado este miércoles que Canarias contará con "medidas específicas" para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, y que sean lo "más justas y efectivas", en tanto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera convalidar mañana en el Congreso de los Diputados el decreto por la guerra en Irán.

Así lo ha señalado Torres en declaraciones facilitadas a los medios, en donde ha confiado en que este viernes se pueda dar luz verde a un decreto dotado de unos 5.000 millones de euros frente a los efectos económicos de una actuación "injusta, ilegal y arbitraria" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Oriente Próximo.

"El presidente Sánchez ha sido claro. Le ha respondido a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, y le ha dicho que sí, que hay medidas específicas para Canarias y así es: se trata de medidas vinculadas a la colectividad marítima, así como de apoyo al sector energético, además de al sector primario, agricultores, ganaderos. También le ha dicho que claramente estamos abiertos a seguir hablando con el Gobierno de Canarias, y a crear incluso un grupo de trabajo", ha señalado.

"Estamos en permanente contacto, prácticamente todos los días, con el Gobierno de Canarias para que las medidas también puedan ser las más justas y efectivas para la sociedad canaria", ha añadido.