Torres garantiza que "no va a haber" reforma de la financiación autonómica en lo que queda de Legislatura

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este jueves que "no va a haber" reforma de la financiación autonómica en lo que queda de Legislatura y que el proyecto se abordará en la siguiente.

En una rueda de prensa posterior a la comisión de seguimiento del Plan Reactiva ha señalado que su Ejecutivo, no obstante, ha presentado alegaciones al borrador del Ministerio de Hacienda en las que reclama que se tengan en cuenta la pobreza y la insularidad y su impacto en los servicios públicos.

Además, ha dejado claro que "no hay ninguna duda" de que el REF está "separado" del sistema de financiación por lo que ha pedido no abrir dudas "donde no las hay".

Torres se ha mostrado también convencido de que los ERTE se prorrogarán más allá del 28 de febrero en La Palma y en aquellas empresas y sectores "donde sea necesario". "No me preocupa", ha agregado.