Torres niega que no se sigan los informes epidemiológicos para subir o bajar de nivel a las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado que el Ejecutivo no esté siguiendo los informes epidemiológicos cuando toma la decisión de subir o bajar los niveles de alerta en las Islas, y ha criticado que algunos partidos estén intentando confundir "permanentemente" a la sociedad canaria.

"No hacemos ni más ni menos que seguir expresamente lo que dicen los informes científicos", aseguró el presidente en rueda de prensa, para añadir que cuando el Gobierno tiene que tomar decisiones o restricciones duras, lo hace con el único objetivo de "doblegar la curva, ahora en Tenerife como antes ocurrió en Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura".

Según Torres, "algunos se equivocan de objetivo y buscan enemigos donde no los hay. El único enemigo que tenemos en estos momentos es el virus y si no nos centramos en que lo que tenemos que hacer es bajar la curva en las islas que están mal, nos estamos equivocando de diana".

Ángel Víctor Torres afirmó que para recuperar la economía "no hay nada peor que subir los contagios" y advirtió que Canarias puede salir "inmediatamente" de las listas verdes de algunos países si no se bajan los contagios "con mucha vacunación pero también con mantener las restricciones, especialmente en la población que no está vacunada en las islas que están peor".

Respecto a las críticas del sector de la hostelería y la restauración, aseguró que el Gobierno de Canarias les seguirá escuchando para buscar fórmulas "compartidas" que "sean las mejores posibles" porque el objetivo es que los contagios "se frenen y dobleguemos la curva como hemos hecho en todos los meses precedentes".