Torres rechaza "especulaciones" sobre modificar el 75% de descuento para residentes porque es un problema que no existe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha rechazado responder a "especulaciones" sobre las informaciones que apuntaban a la posibilidad de modificar el sistema de subvenciones de los billetes de avión entre los archipiélagos balear y canario, Ceuta y Melilla y la España peninsular para residentes de estas regiones, ya que es un problema que "no existe" y que el propio Gobierno nacional ha desmentido.

"No tengo respuesta ante un problema que no existe. La Airef suele hacer sus informes y hace propuestas. Eso no significa que sea el Gobierno de España el que lo esté haciendo", dijo este viernes durante unas declaraciones a los medios de comunicación.

Torres ha recordado en que el actual Gobierno central recogió en 2018 unos Presupuestos Generales Estado (PGE) que tenían el 75% de bonificación para residentes canarios. "Otra cosa --añadió-- era que no estaban las cantidades económicas en el presupuesto para ese momento y se tuvo que hacer modificaciones para tener las partidas suficientes y acometer este 75%".

El presidente ha hecho especial hincapié en que no va a responder a "especulaciones" o "insinuaciones". "Ayer, el Gobierno de España fue contundente. Emitió un comunicado e incluso hablé con la presidenta de Baleares. El 75% está tan claro en nuestro anclaje del REF que ante cualquier Gobierno que haya central lo defenderemos con uñas y dientes", concluyó.