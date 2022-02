Torres tratará la financiación autonómica, los fondos europeos o la inmigración en la Conferencia de Presidentes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La financiación autonómica, los fondos europeos, la reconstrucción de la isla de La Palma, el fenómeno de la inmigración y la implementación de un nuevo fondo covid serán algunos de los asuntos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, planteará el próximo viernes en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma.

Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo canario en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias, en respuesta a sendas preguntas del diputado Luis Campos (NC) y Pablo Rodríguez (CC-PNC) sobre la posición de Canarias ante la próxima Conferencia de Presidentes a celebrar en La Palma y los compromisos de especial relevancia para las Islas que se esperan alcanzar.

Sobre la financiación autonómica, Ángel Víctor Torres planteará en la Conferencia que haya "claridad" sobre si va a haber o no un nuevo sistema de financiación en la presente legislatura, algo que pone en duda.

Respecto a la crisis migratoria, el presidente canario espera encontrar respuestas por parte de las demás comunidades y por parte del Gobierno, que den lugar a la activación de mecanismos más ágiles para la identificación de los menores migrantes; la firma de un convenio para que los 50 millones de euros previstos en los PGE para esta materia lleguen a Canarias; para que se abran espacios del Estado para dar respuesta a los menas, a lo que hay que sumar la responsabilidad de las demás CCAA, y para fijar un marco legislativo que deje claro cuáles son las competencias en cuanto a los menores migrantes no acompañados.

Por todo ello, Ángel Víctor Torres deseó que este encuentro cuente con la presencia de todos los presidentes autonómicos y que sea una conferencia "productiva".

UNA OPORTUNIDAD.

El portavoz del Grupo de Nueva Canarias, Luis Campos, afirmó que el encuentro del próximo viernes es "una oportunidad como pocas" para que todos los elementos que tensionan la situación en Canarias estén presentes. Así, desde NC consideran que en la Conferencia se deben tratar asuntos como que el Estado se haga cargo del 100% de las inversiones en materia de infraestructuras en el ámbito municipal; que se incrementen hasta 90.000 euros las ayudas a vivienda; que se haga un ejercicio de solidaridad por parte de las demás CCAA respecto a la acogida de menores extranjeros no acompañados, o la exigencia de un fondo covid.

Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez, incidió en que hay asuntos de relevancia para Canarias que en la Conferencia de Presidentes deberían ser considerados como asuntos de Estado, como la crisis migratoria o la derivada de la emergencia volcánica en La Palma.

Respecto a la crisis migratoria, Pablo Rodríguez criticó que "absoluto trato avergonzante" por parte del Gobierno de España, que sigue "mirando para otro lado" al hecho de que hoy día "siguen durmiendo miles de migrantes en las calles o en barrancos como el de San Bartolomé de Tirajana". Según el diputado nacionalista, la crisis migratoria ha sido una "absoluta dejación" por parte del Gobierno del Estado y debe ser un "asunto relevante" en el Orden del Día de la Conferencia.

En cuanto a la isla de La Palma, espera que la cita del próximo viernes no sea "un nuevo escenario de selfies y fotos", sino un espacio en el que se dé "certidumbre" para los afectados por el volcán y "concreción" para los que todavía no han recibido ninguna ayuda. "Si no, será propaganda", advirtió.

En respuesta, Ángel Víctor Torres lamentó que Coalición Canaria se sume al "uso partidario" de la inmigración y quiso recordar que todos los presidentes que ha habido en Canarias han tenido que responder al fenómeno migratorio. En cuanto a La Palma, se quejó de que el portavoz nacionalista "obvia" que ya han llegado "fondos importantes" o que diga que se ha "abandonado" a la Isla "cuando eso no es cierto.

Según Torres, que la Conferencia de Presidentes se celebre en la isla de La Palma "debe alegrarnos" porque "podremos decir las cosas en persona y es bueno que vengan los presidentes y ministros a Canarias".