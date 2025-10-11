El tradicional Chapuzón da el pistoletazo de salida a las Fiestas de La Naval, en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, da inicio al chapuzó - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida desde los balcones del Real Club Victoria, desde donde ha lanzado el volador que marca el inicio del tradicional Chapuzón dentro de las Fiestas de La Naval, una de las citas más populares de las fiestas de la capital grancanaria.

Este sábado continúa el programa de las Fiestas de la Naval con un mercado de productos canarios en el entorno del Castillo de La Luz y Juan Rejón, que estará acompañado de una exposición del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 en los jardines del Castillo y de una exposición naval con nuevas maquetas alusivas al Castillo de la Luz y al barco de Sir Francis Drake que se estrenan este año, gentileza de la Concejalía de distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, según ha informado la organización en nota de prensa.

Por la tarde, se conmemora la Batalla Naval de 1595 en los jardines del Castillo de La Luz, mientras que a las 22.30 horas tendrá lugar la recreación de la Batalla Naval entre el barco de Drake y el Castillo, con espectáculo pirotécnico, maquetas del distrito Isleta y la participación de figuras históricas.