Trasladados al Hospital un menor y su madre del cayuco que arribó este sábado al sur de Tenerife

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas migrantes, un menor de edad y su madre, han sido trasladados al Hospital tras arribar este sábado un cayuco con 108 personas a bordo al puerto de Los Cristianos, en Arona, en la isla de Tenerife.

Así lo ha informado este domingo el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario, que detalla que el menor presentó un pronóstico leve en el momento inicial de la asistencia.

A las 13.44 horas, y tras la llamada de un alertante desde tierra, el Cecoes 112 Canarias contactó con el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife, que movilizó a la salvamar Alpheratz mientras el SIVE de la Guardia Civil actualizaba su posición.

Próximos a la embarcación, la Salvamar avistó al cayuco, procediendo a acompañarlo hasta el puerto de Los Cristianos.