Los traslados sanitarios no urgentes se reanudan este jueves en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los traslados de pacientes con tratamiento programado de rehabilitación o con cita en consultas externas se reanudarán este jueves en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, después de que se adoptara su suspensión por los efectos de la borrasca 'Therese' en estas islas.

En el resto de las islas, la actividad programada continuó sin incidentes y sin necesidad de reorganizarse al registrar escasas incidencias por el impacto de la borrasca, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

La suspensión no ha afectado a la actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC), con pacientes que requieren tratamiento vital, es decir, que acuden de forma continuada a sesiones de hemodiálisis, quimioterapia o radioterapia y hospital de día oncohematológico, así como los traslados de pacientes entre centros sanitarios y los que han recibido el alta de los servicios de urgencias o planta hospitalaria.

Subrayan que la mejora de las condiciones meteorológicas en las últimas horas, junto a la previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta a una progresiva estabilización tras el paso de 'Therese', avalan esta medida. De todas formas, matizan que se estudiará alternativas a las rutas habituales para modificarlas en función del estado de las carreteras.

"DIFICULTAD DE ACCESO A DOS DOMICILIOS"

Por otro lado, se informó de que desde el 21 de marzo el TSNU ha estado en contacto estrecho con el 112 ante la dificultad en el acceso a dos domicilios en el barrio de Cercados de Espino, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), donde dos pacientes no pudieron ser trasladados a su centro habitual de tratamiento por el desbordamiento de vías, así como la acumulación de agua y objetos en la calzada.

Debido a la imposibilidad de acceso por carretera, desde el TSNU se solicitó la coordinación de un dispositivo al 112. En este sentido, dada la complejidad del acceso y, tras consultar con los responsables médicos del centro de hemodiálisis, se pospuso el traslado y, por tanto, el tratamiento, sin comprometer la salud de los pacientes.

Finalmente, el 23 de marzo, ambos pacientes fueron evacuados con la intervención conjunta del Consorcio de Bomberos del Cabildo de Gran Canaria y el Transporte Sanitario No Urgente, siendo trasladados para recibir su tratamiento.

Tras la sesión, se realizaron diferentes gestiones para la reubicación de ambos pacientes hasta la mejora de las condiciones de acceso a su vivienda.

Añade que, ese mismo día, otro paciente en la zona grancanaria de Tunte también se vio afectado por cortes en las vías de acceso. En este caso, tras una primera valoración, los servicios médicos de su centro de Hemodiálisis autorizaron el aplazamiento del tratamiento al día siguiente, de tal forma que el día 24 de marzo el operativo conjunto permitió su evacuación mediante un vehículo 4x4 de Protección Civil.

Posteriormente, el regreso a su domicilio se realizó con normalidad mediante ambulancia del TSNU y escolta de la Guardia Civil.

Este martes, 25 de marzo, registraron un tercer incidente en Juncal de Tejeda, en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), donde un derrumbe de la carretera bloqueó el acceso al domicilio de un paciente. En este caso, gracias a la rápida coordinación entre el TSNU y el 112, se movilizó a la Guardia Civil, que facilitó la evacuación hasta un punto de transferencia en el cruce de Ayacata.

Seguidamente se trasladó al paciente desde allí en ambulancia, llegando a tiempo a su tratamiento en el Centro Sanitario.

El TSNU subraya que los tratamientos de hemodiálisis son esenciales para la supervivencia de los pacientes, por lo que garantizar su traslado constituye una "prioridad absoluta". Añade que la "eficaz coordinación" entre los distintos servicios de emergencias ha resultado "clave" para asegurar la atención sanitaria en condiciones de seguridad, incluso en escenarios de especial complejidad.