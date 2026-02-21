Tres heridos, uno moderado, tras una colisión entre tres vehículos en la TF-1, en San Miguel de Abona

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 25 años, ha resultado herido este viernes de carácter moderado tras producirse una colisión entre tres vehículos en la TF-1, en sentido sur, a la altura del municipio de San Miguel de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a tres afectados, dos de ellos con heridas de carácter leve, y un tercero con heridas moderadas que fue trasladado al Hospital del Sur.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.