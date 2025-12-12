Tres vuelos desviados y uno cancelado en aeropuertos de Tenerife y La Palma tras la llegada de 'Emilia'

Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 12:36
SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres vuelos han sido desviados y uno cancelado en los aeropuertos de Tenerife Norte y de La Palma con motivo de la llegada de la borrasca 'Emilia', una borrasca fría aislada y de alto impacto que afecta a partir de este viernes y que prevé intensificarse durante la jornada del sábado.

En concreto, el Aeropuerto de La Palma ha desviado un vuelo, con origen en Ámsterdam, al Aeropuerto Tenerife Sur, un aeródromo al que también se han desviado otros dos vuelos con destino inicial a Tenerife Norte y que procedían de las islas de Lanzarote y El Hierro, según informan fuentes de Aena a Europa Press.

Además, se ha registrado la cancelación de un vuelo con origen en Tenerife y destino en La Palma.

