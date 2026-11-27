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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha refrendado la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas que el 11 de noviembre de 2026 prohibió a la Asociación Plataforma Ciudadana Viviendas Sociales en Lucha el uso de pitos, vuvuzelas, bocinas de aire comprimido, sirenas y otros dispositivos de sonido estridente en las concentraciones convocadas para los días 16 y 19 de noviembre ante el Edificio de Usos Múltiples I, en Las Palmas de Gran Canaria.

Además vetó las concentraciones previstas para los días 23 y 26 de noviembre por su cercanía en el tiempo y en el espacio con los actos de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha informado la oficina de comunicación del TSJC en nota de prensa.

En este caso, la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha declarado conforme a derecho la resolución gubernativa, al tiempo que impone a la asociación las costas del proceso, con un límite máximo de 3.000 euros. Además contra el fallo de esta resolución no cabe recurso alguno.

La asociación había comunicado concentraciones de 09.00 a 13.00 horas los días 16, 19, 23 y 26 de noviembre, sin oponerse la Subdelegación de Las Palmas a las dos primeras aunque prohibiendo, durante su desarrollo, el uso de esos elementos sonoros por la "afección acústica que su utilización ha venido produciendo en el entorno y, especialmente, sobre el normal desarrollo de la actividad lectiva del CEIP Iberia".

En cuanto a las otras dos fechas, la resolución trasladó a los promotores el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Las Palmas, que se opuso a su celebración por "el número de días y horas solicitados, la cercanía temporal a la fecha de celebración de las elecciones" y la escasa distancia con la Fuente Luminosa, espacio reservado para actos de campaña.

De todas formas, antes de entrar en el fondo, la Sala resuelve dos cuestiones planteadas en la vista, de tal forma que por un lado "justifica el rechazo" de las pruebas testificales propuestas por la asociación, al recordar que el procedimiento especial del artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción ha sido concebido por el legislador como "un instrumento sumario y urgente, con un objeto tasado", en el que lo que se enjuicia es la motivación del acto y los datos con los que contaba la autoridad cuando decidió.

El tribunal expone que "si las razones de la Administración no bastan, la prohibición debe revocarse sin que el promotor tenga que probar nada", a lo que suma que "si bastan, el testimonio de terceros no puede sustituir el juicio previo que corresponde a la autoridad gubernativa".

Por otro lado, rechaza la falta de legitimación pasiva alegada por la Abogacía del Estado, que sostenía que la prohibición de las concentraciones de los días 23 y 26 no era un acto de la Subdelegación sino de la Junta Electoral.

En este sentido, la Sala expone que fue la Subdelegación quien dictó y notificó la resolución, "haciendo suyas las razones de la Junta", al tiempo que advierte que "la Administración no puede dictar y notificar una prohibición y, cuando se la impugna, negar que sea suya", ya que según la sentencia implica "privar al ciudadano de la defensa del derecho fundamental que considera vulnerado al no saber a quién demandar".

En este sentido, el tribunal expone que estas concentraciones no son actos de campaña electoral, ya que no las convoca un partido ni una agrupación de electores y su finalidad "nada tiene que ver con la captación de sufragios".

PROHIBIR ELEMENTOS SONOROS

En cuanto a la prohibición de los elementos sonoros, la Sala señala que el asunto "no es en absoluto nuevo", ya que en su sentencia 195/2024 avaló la modificación del horario de las concentraciones que la misma asociación celebraba entonces ante el Edificio de Usos Múltiples II, por su incidencia en el centro escolar.

La resolución ahora impugnada recoge que entre julio y octubre de 2026 se comunicaron 33 concentraciones, con continuas quejas de vecinos, trabajadores y usuarios de los edificios administrativos, así como un informe de la Policía Nacional que constata el uso de silbatos, bocinas de estadio y un megáfono "con función sirena, que activan de vez en cuando, emitiendo un fuerte sonido estridente".

Asimismo, iniciado el curso, la dirección del CEIP Iberia trasladó por escrito "la difícil situación" que atraviesan "a diario debido a los altos niveles de ruido generados por las concentraciones en las inmediaciones del centro".

Para la Sala, aunque la nueva ubicación "está algo más alejada" del colegio, a unos 100 metros, el cambio "no impide que los elevados ruidos que ocasionan tales aparatos sigan incidiendo en las actividades escolares, pues se trata de un lugar también próximo".

La sentencia recuerda que se trata de "escolares de Primaria y, por tanto, de corta edad", considerando "evidente que el uso de esos aparatos perturba la tranquilidad necesaria" para la actividad docente de los alumnos, así como la de los vecinos, "y para ello no es necesario realizar ningún tipo de medición sonora".

Asimismo el tribunal otorga relevancia a la reiteración de las convocatorias, con "tantas concentraciones en tan poco tiempo y de cuatro horas de duración", concluyendo que la limitación "es proporcionada" porque el derecho de reunión "no se ve impedido por el hecho de que no se puedan utilizar determinados instrumentos sonoros", mientras que su utilización "sí que conculca derechos fundamentales de otros ciudadanos".

Finalmente, en relación a las concentraciones de los días 23 y 26 de noviembre, la Sala comparte el criterio de la Administración y considera que se trata de una limitación por razón del lugar y del momento amparada en el artículo 10 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión. Añade que los actos se celebren en espacios distintos "no basta para descartar el riesgo", apuntando que apenas 214 metros separan el lugar de la concentración de la Fuente Luminosa.

Al respecto, entiende que las consignas propias de estas protestas, aún sin elementos sonoros, afectarían al derecho de reunión de los asistentes a los actos electorales y al derecho de las candidaturas a concurrir en condiciones de igualdad, que la reserva de espacios públicos prevista en la ley electoral pretende proteger.

La sentencia concluye que la medida es proporcionada, al entender que el "sacrificio es circunstancial y no afecta" al contenido esencial del derecho porque el mensaje puede difundirse en otro lugar o momento, y frente a él se protege la seguridad de las personas, el derecho de reunión de terceros y la regularidad del proceso electoral.

Añade que la prohibición está "muy limitada en el tiempo", ya que "afecta solo a la última semana de la campaña". Por todo ello, la Sala desestima el recurso tanto en sus pretensiones principales como en las subsidiarias.