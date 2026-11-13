La ULL advierte que "no permitirá" el uso de sus instalaciones para el acto previsto por Vito Quiles el lunes

El agitador Vito Quiles se dirige a sus seguidores en la plaza de Isabel la Católica. A 04 de noviembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna ha advertido este viernes que "no permitirá" el uso de edificios, instalaciones o espacios universitarios para celebrar el acto previsto por el activista Vito Quiles en la Facultad de Derecho para el próximo lunes, una convocatoria que no ha sido autorizada por la institución académica.

En un comunicado, la institución académica ha informado que se ha autorizado la coordinación con las autoridades competentes para proteger a la comunidad universitaria y garantizar el normal desarrollo de la actividad académica mientras, ha recalcado que "no permitirá el uso de sus instalaciones" para la celebración de esta convocatoria.

"La ULL informará por sus canales oficiales de las medidas que afecten al funcionamiento de los centros", ha concluido la Universidad de La Laguna.