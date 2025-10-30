ULPGC indica a la comunidad educativa que no tiene ninguna solicitud de acto de la gira España Combativa de Vito Quiles

Archivo - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) - CEDIDO POR ULPGC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha indicado en un comunicado interno a la comunidad educativa que no tiene ninguna solicitud de acto de la gira España Combativa del periodista y activista Vito Quiles.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la institución universitaria, que agregan que este mensaje se ha producido después de que una parte de la comunidad estudiantil, profesorado y colectivos de la sociedad civil les hiciera llegar su preocupación por el anuncio de que estaría en Las Palmas el próximo 4 de noviembre, aunque en este caso no hiciera mención explícita a la universidad.

De igual modo, la ULPGC ha querido recordar los principios y valores por los que se rige como espacio de debate, insistiendo en no existe petición alguna para realizar ningún acto relacionado con Quiles y que, en todo caso, su obligación es velar por la seguridad y el normal desarrollo de la actividad académica.

Por su parte, la comunidad educativa había instado a la Universidad a que se pronunciara y posicionara de forma pública por el supuesto acto, tal y como hizo la Universidad de La Laguna (ULL) que, en este caso, sí recibió y rechazó una solicitud en sus instalaciones.