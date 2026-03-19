La ULPGC suspende las clases desde las 15.01 horas de este jueves ante el paso de la borrasca 'Therese'

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha informado que, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias, así como del Comité de Emergencias de la ULPGC, ha decidido la suspensión de la actividad docente en todos sus centros en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las 15.01 horas de este jueves, 19 de marzo.

De esta forma, y según ha informado en un comunicado, las clases y prácticas presenciales se pasan a modalidad telemática en todos los casos en los que fuera posible.

Asimismo indica que se suspenden también las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años, así como la actividad docente, investigadora, administrativa, cultural y deportiva en modalidad presencial en todos sus centros e instalaciones en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las 00.01 horas del viernes, 20 de marzo.

Esto supone que los edificios universitarios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura permanecerán cerrados a toda actividad presencial, incluyendo pruebas de acceso y pruebas físicas, continuando las clases y prácticas presenciales en modalidad telemática en todos los casos en los que fuera posible.

Por último, informa de que la reanudación de la actividad presencial está inicialmente prevista para el lunes, 23 de marzo, si bien puntualiza que cualquier otra decisión que hubiera que adoptar en las próximas horas se comunicará a través de la web institucional, el correo electrónico y las redes sociales institucionales.