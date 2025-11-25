La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular (Gran Canaria) atiende a 1.100 pacientes durante sus 25 años

La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular cumple 25 años - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Lesionados Medulares del Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (Gran Canaria) ha cumplido 25 años en los que ha atendido a más 1.100 pacientes.

Según informa la Consejería de Sanidad, el jefe de sección, José Luis Méndez; acompañado de la supervisora de enfermería, Ana Delia Ramos y el paciente, Eduardo Martínez; han hecho balance este martes de la andadura de esta unidad de referencia para Canarias.

La Unidad que comenzó a funcionar el 17 de noviembre del año 2000, en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, ha atendido a un total de 1.102 pacientes. Cada año esta unidad de referencia atiende a una media de 60 pacientes.

Méndez ha comentado que desde la puesta en marcha de esta unidad el perfil del paciente ha ido cambiando, ya que durante los primeros años la mayoría de los pacientes eran jóvenes y la lesión medular era ocasionada por accidentes de tráfico.

Mientras, a lo largo de los últimos años se ha registrado un aumento de las lesiones traumáticas debido a caídas en personas mayores de 60 años.

Los profesionales de la unidad han recordado que, en la actualidad, las caídas son la primera causa de lesión medular en Canarias, los accidentes de tráfico (accidentes de coche y moto) son la segunda causa y las zambullidas la tercera causa de lesión medular.

LA UNIDAD DE LESIONADOS MEDULARES

Esta Unidad se encarga de la actividad asistencial y el internamiento de pacientes que presentan una lesión medular aguda y a los que presentan una complicación derivada de una lesión medular que requiere ingreso en una unidad especializada.

Asimismo, realiza rehabilitación mediante la valoración de la discapacidad del lesionado medular, prescripción, confección y adaptación de ayudas técnicas, fisioterapia y terapia ocupacional.

Además de atender a pacientes que precisan hospitalización en agudos, da continuidad a la asistencia del paciente, bien en el hospital o en el centro más cercano a su domicilio. Para abordar la continuidad y seguimiento del paciente los profesionales sanitarios de la Unidad están en contacto permanente con los centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.

Los pacientes cuentan con atención específica en materia de sexualidad y fertilidad, reeducación vesical e intestinal, adaptación al hogar, apoyo psicológico, apoyo psicoterapéutico, programa de formación al lesionado medular y a la familia y cirugía del miembro superior tetrapléjico.

Una vez los pacientes han sido dados de alta deben tener en cuenta una serie de recomendaciones con el fin de evitar complicaciones evitables, como pueden ser las úlceras por presión y las dificultades genitourinarios.

Para ello los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil han editado un Manual de Autocuidados del Lesionado Medular. Este documento se entrega a los pacientes y a sus familiares para que sigan los consejos e instrucciones de los profesionales sanitarios en sus domicilios.

La unidad cuenta con un equipo de profesionales formado por un jefe de sección médico, dos médicos especialistas en Rehabilitación y Medicina Física, un médico residente de la especialidad de Rehabilitación y Medicina Física, un psicólogo, una supervisora de enfermería, veinte enfermeras, dos terapeutas ocupacionales, un logopeda, veintidós técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, nueve celadores y una auxiliar administrativa.