Universidades aprueba dos proyectos de innovación pública con una inversión de más de 2,7 millones de euros - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha aprobado recientemente la financiación de dos proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI), iniciativas que buscan dar un impulso a la gestión del agua y al desarrollo tecnológico del sector aeroespacial en las islas.

La convocatoria cuenta con una dotación de 2,7 millones de euros, y la cofinanciación del 85 % con fondos FEDER, y busca convertir "desafíos públicos" en soluciones innovadoras con impacto directo en la sociedad canaria, según ha incidido el departamento regional en una nota de prensa.

Asimismo, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) liderará un proyecto, dotado con 1,2 millones de euros y que se desarrollará entre 2026 y 2028 en el ámbito de la economía azul.

El objetivo es transformar las salmueras ultra concentradas generadas por las plantas desaladoras en una fuente de recursos valiosos, obteniendo sal de alta pureza para usos industriales y sanitarios. La iniciativa busca, con todo ello, reducir el impacto ambiental de estos vertidos al mar y avanzar hacia un modelo de economía circular y autosuficiente en el Archipiélago.

Destaca el Ejecutivo que, gracias a esta tecnología, se reducirá el impacto ambiental de los vertidos al medio marino, se fomentará la autosuficiencia de Canarias en productos que se importan del exterior y se impulsará un modelo de aprovechamiento sostenible del agua, combinando ciencia, innovación y respeto al entorno natural.

TECNOLOGÍA ESTRATOSFÉRICA

Además, con una inversión de 1,5 millones de euros y una duración prevista hasta 2028, el Parque Tecnológico de Fuerteventura impulsará los proyectos ASTRACON y SORASTRA, enmarcados en el área de la industria aeroespacial, astrofísica y aeronáutica. Estas iniciativas se desarrollan en el Canarias Stratoport for HAPS & UAS y tienen como finalidad crear un entorno seguro y regulado para la operación de plataformas pseudo-satélite de gran altitud (HAPS), capaces de ofrecer servicios de observación, comunicación y vigilancia desde la estratosfera.

Estas plataformas, que actúan como "satélites de proximidad", podrán utilizarse para mejorar las telecomunicaciones, la monitorización ambiental o la respuesta ante emergencias, con un menor coste e impacto ecológico. Asimismo, con el desarrollo previsto de marcos técnicos y normativos específicos permitirá que Canarias se convierta en referente europeo en operaciones seguras de alta altitud, atrayendo inversión y talento.

SOBRE LA CONVOCATORIA

Recuerda el Ejecutivo canario que la convocatoria de Compra Pública de Innovación permite a las instituciones incorporar tecnología avanzada en sus servicios, promoviendo soluciones que respondan a los desafíos medioambientales, tecnológicos y sociales del presente y del futuro.

Así, estas iniciativas forman parte del Programa FEDER Canarias 2021-2027 y de la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible (RIS3 Ampliada), que orienta la inversión en I+D+i hacia sectores clave como la economía azul, el espacio, la transición verde o la digitalización.

Como parte de estas iniciativas vinculadas a la innovación y la colaboración internacional, Canarias participa este año en el VII Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta, que se está celebrando en Granada desde el miércoles 19 hasta el 21 de noviembre.

La cita reúne hasta este viernes a representantes de gobiernos, empresas y centros de investigación de toda Iberoamérica para compartir experiencias y estrategias en materia de innovación pública.