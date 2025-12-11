Urgen la colaboración del sector turístico ante los accidentes en el mar: "Siete de cada diez fallecidos son turistas"

Archivo - Una socorrista vigila una zona de baño en el Archipiélago canario - PLATAFORMA 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA' - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la 'Asociación Canarias 1500 km de Costa', Sebastián Quintana, ha señalado este jueves que las Islas Canarias son "seguras", y cuenta con los "mejores medios, servicios e instituciones" para afrontar el desafío de los accidentes acuáticos, pero el archipiélago precisa de acciones políticas transversales, así como de la colaboración del sector turístico, que hagan frente a una realidad: "Siete de cada diez personas fallecidas por ahogamiento en Canarias son turistas".

Quintana, que ha comparecido en el Parlamento canario a petición del Grupo Parlamentario Coalición Canaria, ha valorado que si bien el Gobierno canario lleva activando en los últimos años campañas de prevención enfocadas en la materia, "desgraciadamente", la situación crítica persiste, ejemplificando con el accidente del pasado domingo en Santiago del Teide, en la isla de Tenerife, donde fallecieron cuatro personas, mientras persiste la búsqueda de una persona desaparecida, por un golpe de mar en una piscina natural en plena prealerta por fenómenos costeros.

"Los ahogamientos suponen la primera causa de muerte por accidente en Canarias, superando a los fallecidos por accidente de tráfico. Es una realidad a revertir", ha defendido Quintana, que ha precisado que "el mejor flotador" es "la información", por lo que ha defendido, entre otros, la colaboración del sector turístico, de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, en mejorar la comunicación de las prealertas o alertas por fenómenos costeros a sus clientes, los turistas.

Y en el sector turístico se ha detenido Quintana, que ha señalado el "impacto" internacional que ha tenido el trágico accidente en el mar en Santiago del Teide --con motivo de su participación en su Congreso reciente en México--, mientras adverte que las islas "son seguras", ya que cuentan con los "mejores medios, servicios e instituciones", pese a que se requiere de mayor transversalidad.

TURISMO Y ACCIDENTES ACUÁTICOS

"Si bien en la actualidad ya ascienden a 66 los fallecidos en Canarias por este motivo, son 5 las personas que, de media, fallecen al mes por ahogamiento en el archipiélago", ha señalado Quintana, que, apoyado en las cifras recabadas, ha matizado que, a medida que se ha observado en el archipiélago un "récord" en la llegada de turistas, se observa "un incremento de la siniestralidad".

De este modo, entre 2016 y 2024, un total de 353 personas de nacionalidad extranjera sufrieron algún tipo de accidente de agua en el archipiélago, siendo, en el 80% de los casos, impudencias. En total, en este colectivo, según los datos de la Asociación, hasta 217 personas han perdido la vida, fundamentalmente en playas y zonas de costa de las islas, así como en establecimientos turísticos.

Por ello, el presidente de la Asociación 'Canarias 1500 Km de Costa' ha defendido la mejora de la comunicación en el sector turístico, toda vez se active una situación de prealerta o alerta. Ha ejemplificado la mejora con la puesta en marcha, en la cadena de establecimientos, de recomendaciones que informen al turista de la situación y desaconsejen el baño en las zonas en peligro. Ha extendido esta iniciativa a establecimientos extrahoteleros, y que los propios propietarios y responsables sean los encargados de hacer llegar ese mismo mensaje a sus clientes.

MÁS PROTECCIÓN A MENORES

Quintana también ha advertido de otras de las preocupaciones principales en accidentes acuáticos: los menores de edad víctimas de ahogamiento. Así, ha insistido en las cifras, con 188 menores que han sufrido algún tipo de accidente acuático entre 2016 y 2024, con 13 fallecidos desde 2018.

En ese sentido, ha considerado fundamental la inversión en campañas dirigidas a prevenir las situaciones de peligro en el mar, tal y como se ha demostrado con las respectivas a la DGT, y sobre todo iniciativas dirigidas especialmente a menores de edad porque, según los estudios consultados por este colectivo, "de cada diez menores que sufren un accidente acuático, nueve resultan en casos de falta de atención, cuidado y vigilancia por parte de los progenitores del menor".

Respecto a la normativa que regula la seguridad en zonas de baño en Canarias, ha precisado que la misma se haya quedado "prácticamente descafeinada" tras una sentencia del TS, que resuelve que "aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes" no tienen "por qué cumplir con el decreto" establecido: "El 78% de los municipios canarios tienen censados menos de 20.000 habitantes".

"Pájara, en la isla de Fuerteventura, uno de los puntos negros, es decir, uno de los municipios donde mayor número de personas se ahogan, tiene menos de 20.000 habitantes, mientras le visitan más de un millón de turistas", ha ejemplificado Quintana.

MÁS DE 600 FALLECIDOS DESDE 2016

Desde los Grupos Parlamentarios, que han mostrado su apoyo unánime a la Asociación, reconociendo su labor en estos últimos años, Ramos (ASG) ha lamentado, sobre todo, las cifras "escalofriantes" que ha llevado Quintana a la Cámara regional, y que visibilizan el fallecimiento de 608 personas por ahogamiento de 2016 a 2024, 703 heridos de diversa consideración y hasta 391 rescates". Así, ha dicho, esto significa "que algo tenemos que hacer, y que las administraciones deben implicarse".

Ha precisado, además, que si bien los Ayuntamientos juegan un papel "fundamental" en la materia, no se los debe dejar "solos", sino ayudarles "con los medios necesarios" a afrontar el problema.

Por su parte, desde Vox, Paula Jover ha preguntado a Quintana sobre el nivel de profesionalización de los socorristas en Canarias, así como de los medios que se precisan, ya que "más que atender estos casos, que por supuesto, hay que prevenir que la tragedia ocurra". En ese sentido, Quintana ha precisado que se calcula que para cumplir con la ley vigente en la materia habría que contratar a unos 1.500 socorristas más, cuestión que depende de cada ayuntamiento, mientras su nivel de profesionalidad actual en las islas es "muy heterogéneo".

Desde Nueva Canarias, Carmen Hernández ha recordado que si bien hay que mejorar la información al turista en los establecimientos hoteleros hay una oferta turística que "se escapa", que es la vivienda vacacional, con "mucho peso" en Canarias, y donde el Ejecutivo regional debería de tener un "papel más proactivo" y no dejar la gestión de esta infomación en la voluntad de quine alquila.

Desde el Partido Popular han recalcado que si bien Canarias representa un "destino seguro", hay que trabajar por que este lo sea "todavía más". En ese sentido, han defendido trabajar de la mano "con el sector turístico", para que los avisos de riesgo lleguen "sin distorsión": "En Canarias, convivimos con un océano tan bello como imprevisible, con condiciones que cambian bruscamente".

Lorenzo Brito (CC) ha puesto en valor el trabajo desempeñado por la Asociación en materia de cultura acuática, señalando los datos "muy duros" que han sido advertidos en una jornada que, además, destacan que "la mayoría de las personas fallecidas por ahogamiento" en Canarias son "personas extranjeras", con entre 35 y 60 años, con "suficiente capacidad" para entender lo que supone una prealerta y observar las condiciones en las que se encuentra el mar.

Y desde el PSOE, Nayra Alemán Ojeda ha defendido que la clave para afrontar el problema de los accidentes acuáticos estará "en la prevención y sensibilización", trascendiendo más allá del departamento de Emergencias porque, ha proseguido, la seguridad es un "asunto transversal".