USPB acusa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de "seguir sin pagar" horas extraordinarias desde 2024

Archivo - Furgón de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA LPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) ha acusado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de "seguir sin pagar" horas extraordinarias a Policía Local, Bomberos y Agentes de Movilidad desde el año 2024 a pesar de "tener presupuesto de 2026 aprobado".

Actualmente, según ha informado la USPB en un comunicado, el presupuesto municipal de 2026 está ya aprobado pero "siguen sin abonarse: horas extraordinarias pendientes 2024, 2025, y lo que va de 2026 a Policía Local, Bomberos y Agentes de Movilidad".

Asimismo indican que tampoco se han abonado las jornadas de productividad derivadas de los servicios en eventos realizados desde octubre de 2025 por Policía Local y Agentes de Movilidad; ni complemento variable de las unidades especiales de Atestados y de Armamento y Tiro, que a actualmente "sigue sin pagarse".

Para el sindicato es "inadmisible" que mientras los empleados públicos llevan desde el año 2024 "esperando cobrar el trabajo ya realizado, el ayuntamiento haya destinado 1.400.000 euros al concierto de Marc Anthony" y "8 millones de euros al Carnaval" de la capital grancanaria en 2026.

Al respecto, matiza que "no" están en contra de la celebración "de eventos ni del Carnaval" pero exigen "prioridades" porque consideran que "no se puede gastar 8 millones en 15 días de fiesta, mientras se deja sin pagar a quienes garantizan la seguridad, la intervención en emergencias y la movilidad de esos mismos eventos".

Ante esta situación USPB pide el pago "inmediato de todas" las horas extraordinarias, jornadas de productividad y complemento variable de las unidades de Atestados y de Armamento y Tiro adeudados desde 2024; así como un calendario de abono con fechas concretas y por escrito; y el compromiso público del ayuntamiento para que esta situación no se repita.

Finalmente avisan de que de "no obtener respuesta" desde el sindicato se iniciarán las acciones legales y sindicales que correspondan "en defensa de los derechos de los trabajadores", así como concentraciones de protesta en las Oficinas Municipales.

Además piden a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que "dé explicaciones públicas de sus incumplimientos y falta de respeto" por el trabajo de los empleados públicos, así como que "resuelva definitivamente esta situación que arrastra" desde hace varios años.