USPB de Las Palmas de Gran Canaria propone un incremento del complemento nocturno de la policía y ampliar las unidades

Archivo - Coche de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR @POLICIALPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical de la Policía Local y Bomberos (USPB) en Las Palmas de Gran Canaria ha realizado una propuesta al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, para actualizar y mejorar las condiciones de trabajo nocturno de los agentes, entre las que se encuentran el incremento del complemento y la ampliación de las unidades.

El portavoz de la USPB, Víctor García, ha incidido en la "necesidad de mejorar" las condiciones laborales para el personal de la Policía Local que trabaja en horario nocturno tanto en las horas realizadas, como en la carga de trabajo, y para lo que se pide adecuar el número de efectivos y la compensación económica que se vincula a la "jornada penosa nocturna".

Para ello, García ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que han solicitado una negociación específica para la modificación del acuerdo del complemento variable del turno de noche, con el fin de que se pase de los aproximadamente 15 euros netos noche que se cobra por trabajar 14 noches al mes (210 euros mensuales de complemento aproximadamente), a unos 45 euros brutos por noche (650 euros mensuales) que cobraría un agente de Policía Local.

En cuanto a los complementos variables de las unidades especiales de Atestados, Armamento y tiro, y UE-GOIA desde el sindicato se entiende que se deben de valorar según los porcentajes correspondientes a su nocturnidad y disponibilidad en función de las cantidades del turno de noche que se negocien.

Sobre el número mínimo de efectivos del turno de noche, indicó que se deberían de dar respuesta a la necesidad de cubrir "adecuadamente" los servicios y que se pueda equilibrar el turno con los descansos, asegurando que se trata de hechos "vitales" y "bajas médicas sobrevenidas".

En este sentido, la propuesta recoge que el turno de noche esté compuesto en mínimos con 10 unidades operativas, en lugar de las seis que hay actualmente, para que sean 20 los policías que patrullen, a diferencia de los entre 12 y 14 de estos momentos.

A ellos suman la necesidad de que haya dos componentes de Atestados, cuatro de Transmisiones, dos de radar y siete plazas más, priorizando para policías voluntarios de más de 55 años en puestos fijos de vigilancia. De este modo, se alcanzarían un total de, al menos, 35 efectivos.

En relación con ello, se matiza que en caso de obligatoriedad por falta de voluntarios en alguno de los empleos --inspector, subinspector y oficial-- se podrá cubrir con dos miembros de la escala ejecutiva o con dos oficiales voluntarios al turno.

También solicitan la necesidad de cubrir las plazas en UE-GOIA y aumentar en efectivos la unidad de Atestados para cubrir "con mayor efectividad" el turno de noche que realizan estas unidades.

En relación a esta propuesta, García ha subrayado que el turno de noche es una franja horaria "muy conflictiva" en cuanto a lo relacionado con la convivencia y la seguridad ciudadana, por lo que ha apuntado que se está solicitando tener los efectivos "mínimos necesarios" para una ciudad de más de 380.000 habitantes.

Añadió que el sindicato está ahora a la espera de que el concejal decida negociar sobre la propuesta presentada, después de que apuntó que en su momento se le planteó a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, "y le pareció pertinente", y hace dos meses al concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, que "se comprometió en negociarlo este año".

Si bien, expuso, esta propuesta es ya "una reivindicación" que el sindicato mantendrá al considerarla "vital" para la organización policial y en un turno "tan complejo" para la Policía Local.